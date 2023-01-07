لشد الوجه.. استخدمي لبان الدكر السحري للتخلص من تجاعيد البشرة نهائياً

لبان الذكر لشد تجاعيد الوجه، تبحث عنها أغلب النساء في الوقت الحالي وخاصة بعد أن أثبتت الدراسات فعالية لبان الذكر الكبيرة في شد التجاعيد، فهو يعتبر بمثابة كولاجين طبيعي رائع في شد البشرة وإزالة أي جلد ميت بها، ونتيجة استخدامه تظهر من الاستعمال الأول، ولهذا فنحن سوف نعرض لكم متابعينا الكرام في السطور التالية طريقة عمل وصفة لبان الذكر لشد التجاعيد بالبشرة.

لبان الدكر لشد تجاعيد الوجه

من الوصفات الطبيعية الفعالة التي تعطي نتيجة مرضية للشخص من أول استخدام، فهو يعمل على تبيض البشرة والتخلص من البثور وشد التجاعيد الموجودة حول العين والفم والجبهة.

المكونات:

سوف نحتاج إلى استخدام 2 ملعقة من لبان الدكر.

واحد كوب من الماء.

كمية متوسطة من ماء الورد.

طريقة التحضير

في البداية نقوم بوضع لبان الذكر داخل إناء ذات حجم مناسب ثم نضيف إليه واحد كوب من الماء.

نضع الإناء الموجود به لبان الذكر والماء فوق النار بدرجة حرارة متوسطة أو هادئة.

يترك الخليط فوق النار حتى يصل إلى الغليان.

بعدها نرفع الإناء من على النار ثم نتركه جانبًا حتى يصبح بارد تمامًا.

نقوم بإضافة ماء الورد المتوسطة التي لدينا فوق الخليط ونقلبه بشكل جيد حتى تمام الامتزاج ونحصل على ماسك ذات قوام متجانس.

بعد ذلك نقوم بسكب الخليط داخل زجاجة ذات حجم مناسب ثم نحكم غلقها بشكل جيد.

وفي الخطوة الأخيرة نقوم بغسل الوجه جيدًا باستخدام هذا الغسول الرائع المكون من لبان الذكر وماء الورد، وذلك مرتين يوميًا صباحًا ومساءً.

فوائد وصفة لبان الذكر للبشرة

لبان الذكر الذكر له عدة فوائد كثيرة ومختلفة للبشرة تظهر بعد الاستخدام الأول، ومن بين أبرز تلك الفوائد ما يلي: