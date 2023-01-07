طريقة عمل البيتزا وعجينتها الهشة الطرية بمكونات سهلة وبسيطة وبطعم أحلى من المطاعم

طريقة عمل البيتزا وعجينتها الهشة، يردد الأطفال والكبار طلب البيتزا بشكل دائم من الأمهات، فهي من الأطعمة التي يجتمع الكثير على طلبها بشكل دائم، ويذهب الشباب إلى مختلف المطاعم لتناول البيتزا بأطعمة مختلفة، ولكن تحاول الأمهات معرفة طريقة تحضيرها في المنزل بنفس طعم ومذاق بيتزا المطاعم، حيث تجهل بعض الأمهات الطريقة الصحيحة للتحضير والتسوية لذلك عند طهيها يصبح مذاقها غير شهي ولا يقبل أفراد الأسرة على تناولها، ولمعرفة طريقة عمل البيتزا وعجينتها الهشة والخفيفة بنفس طعم ومذاق المطاعم تابعوا هذا المقال للتعرف على سر نجاح عجينة البيتزا.

مكونات عمل البيتزا وعجينتها الهشة

عند تحضير عجينة صحيحة تصبح البيتزا ناجحة، ولكن عند عدم تحضير العجينة بشكل صحيح تصبح غير شهية، لذلك سر تحضير البيتزا يرجع إلى الاهتمام بالعجينة أثناء تحضيرها، لذلك لتحضير عجينة ناجحة لا بد من توافر المكونات التالية.

كوبان من الدقيق الأبيض.

كيس من الخميرة الفورية.

فنجان من الزيت.

ملعقة من السكر كبيرة.

1 ملعقة صغيرة من الملح.

ميكس جبن.

حليب دافئ.

طريقة عمل البيتزا وعجينتها الهشة

تعتبر عجينة البيتزا من المخبوزات سريعة التحضير، حيث تحتاج إلى دقائق بسيطة لتحضيرها، فهي مميزة ولكن تحتاج إلى دقة أثناء العجن حتى تصبح هشة وخفيفة وبنفس طعم ومذاق بيتزا المحلات، لذلك يمكن للأمهات إتباعها بدلاً من شراء البيتزا من الخارج وتكون غير مضمونة في الطعم، وتتمثل طريقة عمل البيتزا بشكل صحيح في إتباع ما يلي.

أولا يتم وضع الخميرة الفورية على الحليب الدافئ مع إضافة السكر والتقليب.

يترك هذا الخليط لمدة عشر دقائق حتى يختمر.

بعدها نحضر إناء ويتم وضع فيه الدقيق والزيت والملح مع التقليب.

يتم إضافة خليط الحليب والخميرة إلى الدقيق مع التقليب حتى يصبح قوام العجين طري ومناسب.

بعد ذلك يتم ترك العجينة لمدة ساعة حتى تختمر.

نحضر صينية مدهونة بالزيت.

يتم فرد عجين البيتزا في الصينية حتى يصبح القوام مناسب.

ضيفي طبقة من الصلصة على عجينة البيتزا.

تليها خطوة إدخال البيتزا إلى الفرن لمدة عشر دقائق.

قومي بإضافة ميكس الجبن إلى البيتزا وادخليها الفرن مرة أخرى لمدة خمس دقائق.