نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل المفتقة البيتي الشهية للشيف هالة فهمي حضريها مثل الجاهزة في المقال التالي
طريقة عمل المفتقة البيتي الشهية للشيف هالة فهمي حضريها مثل الجاهزة، يشتهر صناعتها قديماً بمصر وخصوصا بفصل الشتاء حيث كانت تقوم كل ربه منزل بأعدادها بكميات كبيرة حتى تكفيهم طوال فصل الشتاء، يعتمد على العسل الأسود المضاف أليه بعض من الأضافات مثل التحويجة وهي عبارة عن مسحوق المغات وقد ذكرنا بمقال سابق كيف يمكنكم تحضيرها، والسمسم والحلبة المطحونة والزيت.
طريقة عمل المفتقة البيتي الشهية للشيف هالة فهمي حضريها مثل الجاهزه
تتمتع المفتقة بفوائد عديدة تعمل على زياده الوزن لمن يعاني من النحافه الشديدة، تعمل على زيادة نسبة الحرق بالجسم، تنشط الجسم، مفيد جيدا للكبار والصغار وتعمل على فتح شهيتم، تزيد الجسم من الطاقة اللازمة بوجود المكسرات المتنوعة.
طريقة عمل المفتقة
المقادير
- 2 كيلو عسل أسود.
- ملعقة صغيرة عصير ليمون.
- كوب الا ربع دقيق أبيض.
- كوب زيت نباتي.
- فصان مستكه.
- كوب سمسم.
- كوب سوداني.
- 2 ملاعق كبيرة تحويجة مغات.
- كوب حلبه مطحونه ساده.
- ملعقة كبيرة كركم مطحون.
- ملعقة كبير شمر.
- ملعقة كبيرة ينسون.
- ملعقة كبيرة كراوية.
- ملعقة كبيرة
طريقة التحضير
- ضعي العسل الأسود في وعاء وقومي بنخل الحلبه المطحونه بواسطه مصفاه.
- قومي بتقلبيهم جيداً حتي يذوب تمام مع العسل بملعقه السليكون أو أي ملعقة.
- أتركي العسل لمده ربع ساعه حتي يختمر.
- ضعي في طاسه جميع الأعشاب التي تم ذكرها بالأعلي.
- حمصيهم علي نار هادئه ثم أطحنيهم طحن ناعم وأنخليهم.
- ضيفي الكركم والمغات علي مطحون الشمر والينسون والكراوية.
- ضعي حلة كبيرة بجدار عالي ويفضل أن تكون تيفال أو سيراميك علي النار وأتركيها حتي تسخن.
- ضيفي كوب الزيت ضيفي فصان من المستكه وأتركيها حتي تذوب تماما ثم ضيفي الدقيق.
- قلبي الدقيق جيداً حتي يحمر لونه، ضيفي السمسم والفول السوداني المحمص.
- ضيفي أربع ملاعق كبيرة من التحويجه وأستمري بالتقليب.
- صبي العسل المختمر بكل حرص ويجب أن تخفضي النار.
- أتركيها علي النار لمده خمس دقائق ثم ضيفي ملعقة عصير الليمون.
- قومي بالتقليب المستمر لمدة دقيقتان متواصلة، ثم أرفعيها من علي النار.
- أتركيها تبرد تماماً ثم قومي بتعبئتها في برطمانات محكمه الغلق.
- وأحتفظي بها بأي مكان سواء علي الرف بمطبخك أو بالثلاجة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل المفتقة البيتي الشهية للشيف هالة فهمي حضريها مثل الجاهزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.