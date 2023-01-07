طريقة عمل المفتقة البيتي الشهية للشيف هالة فهمي حضريها مثل الجاهزة، يشتهر صناعتها قديماً بمصر وخصوصا بفصل الشتاء حيث كانت تقوم كل ربه منزل بأعدادها بكميات كبيرة حتى تكفيهم طوال فصل الشتاء، يعتمد على العسل الأسود المضاف أليه بعض من الأضافات مثل التحويجة وهي عبارة عن مسحوق المغات وقد ذكرنا بمقال سابق كيف يمكنكم تحضيرها، والسمسم والحلبة المطحونة والزيت.

طريقة عمل المفتقة البيتي الشهية للشيف هالة فهمي حضريها مثل الجاهزه

تتمتع المفتقة بفوائد عديدة تعمل على زياده الوزن لمن يعاني من النحافه الشديدة، تعمل على زيادة نسبة الحرق بالجسم، تنشط الجسم، مفيد جيدا للكبار والصغار وتعمل على فتح شهيتم، تزيد الجسم من الطاقة اللازمة بوجود المكسرات المتنوعة.

طريقة عمل المفتقة

المقادير

2 كيلو عسل أسود.

ملعقة صغيرة عصير ليمون.

كوب الا ربع دقيق أبيض.

كوب زيت نباتي.

فصان مستكه.

كوب سمسم.

كوب سوداني.

2 ملاعق كبيرة تحويجة مغات.

كوب حلبه مطحونه ساده.

ملعقة كبيرة كركم مطحون.

ملعقة كبير شمر.

ملعقة كبيرة ينسون.

ملعقة كبيرة كراوية.

ملعقة كبيرة

طريقة التحضير