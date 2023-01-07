نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم النشا وماء الورد: لتبييض الوجه في أيام فقط وتحدي نتيجة ستبهركم2023 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم كريم النشا وماء الورد ، حيث تعد معجزة من عند الله في تبيض البشرة بكل سهولة دون أي اضرار جانبية، حيث يعتبر خليط رهيب وفعال جدا من أول استخدام فوري دون تعب ولا تكلفة، حيث تبحث كل فتاه علي بشرة خالية من التصبغات والبقع الداكنة وخالية من أي مشاكل لأنها تعد مصدر جمالهم واناقتهم، ويمكن عمل اكثر من خليط لتبييض البشرة والحصول علي نتائج مبهرة بفضل الله، من خليط النشا والليمون وخليط الكركم وغيرهم كثيرا, وسوف نتعرف الان من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا عن طريقة عمل كريم النشا وماء الورد لتبييض البشرة لن تتخيلي نتائجه الفعالة جدا علي البشرة2023.

مكونات عمل كريم النشا وماء الورد لتفتيح البشرة فوري وفي أقل وقت ممكن وتحدي2023

سوف نتعرف اليوم علي بعض المكونات التي سوف نستخدمها للحصول علي نتيجة مبهرة في تفتيح وتبيض البشرة من أول استخدام وهي كالتالي:-

معلقة من الخل.

ثلاث ملاعق من النشا.

ملعقتين من الزبادي.

ثلاث ملاعق من ماء الورد.

ملعقة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

نقدم لكم طريقة سهلة جدا لتحضير الكريم في المنزل دون أي تكلفة ولا تعب وبخطوات بسيطة للغاية حتي نحصله علي أفضل كريم طبيعي وهي كما يلي:-

نحضر وعاء عميق ثم نضع بداخلة النشا والخل والزبادي ونقلب المكونات جيد حتي تتجانس. ثم نضيف الماء بتدريج مع الاستمرار في التقليب حتي يصبح خليط متجانس للغاية ولين. ثم نضيف عصير الليمون علي حسب البشرة ويفصل عدم وضعه أذا كنتي تعاني من حساسية. نستمر في التقليب حتي يصبح لدينا خليك كريمي متجانس للغاية وجاهز للاستخدام.

طريقة الاستخدام

نتعرف الان علي طريقة بسيطة جدا لاستخدام الخليط علي البشرة وكيفية الاستفادة من الخليط والحصول علي نتائجمبهرة بفضل الله وهي كالاتي:-

نقوم بغسل البشرة بالماء والغسول المناسب معها ليتم تنظيفها من أي كريمات.

ثم نقوم بوضع طبقة من الخليط علي البشرة حتي نغطي الوجه بالكامل.

نترك الخليط علي البشرة لمدة تتراوح من بين 15 دقيقة الي 30 دقيقة.

نغسل البشرة ونكرر العملية ثلاث مرات في الأسبوع لمدة شهر للحصول علي أفضل نتائج بفضل الله.

فوائد كريم النشا وماء الورد لتبييض البشرة فوري

سوف نتعرف الان علي بعض فوائد بكريم النشا وماء الورد لتبييض البشرة من اول استخدام ونتائج فورية وهي كالتالي:-

يساعد في إزالة التجاعيد بكل سهولة دون اي مشاكل. يعمل علي شد البشرة ومحاربة الشيخوخة المبكرة. يساعد في تفتيح البشرة ايضا في اقل وقت ممكن.

نصائح يجب اتباعها عند استخدام كريم النشا وماء الورد لتبييض البشرة من أول استخدام فوري

نتعرف الان علي بعض النصائح التي يجب اتباعها عند استخدام الخليط علي البشرة وكيفية الحصول علي افضل نتائج بفضل الله وهي كالاتي:-