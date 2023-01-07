طريقة عمل بسكويت العجوة الرائع في المنزل وبأقل تكلفة

بسكويت العجوة من الحلويات الرائعة التى يحبها الجميع الكبير والصغير، حيث انها تحتوي على العجوة المصنوعة من التمر، والتمر من الفواكة الشهية التى ينصح بأكلها فى الصباح لأنها غنية بالسكريات والعناصر الغذائية المفيدة للجسم وإعطائه الطاقة والنشاط، والبسكويت من الحلويات المفيدة جداً للأطفال، ايضاً يمكن أكلها أثناء الشعور بالجوع، هيا نتعرف على مقادير عمل بسكويت العجوة اللذيذ.

مقادير عمل بسكويت العجوة

يتكون بسكويت العجوة من مكونات سهلة وبسيطة هيا نتعرف عليها وهى كالآتي:-

كوب ونصف من الدقيق. نصف كوب من السكر البودرة. بيضة واحدة. ملعقة صغيرة من الفانيليا. رشة من الملح. ملعقة صغيرة من البيكينج بودر. ملعقة صغيرة من العسل الأسود. نصف كيلو من التمر.

طريقة التحضير

سوف نقدم طريقة تحضير البسكويت بالعجوة لعمله في المنزل ببساطة وهى كالتالي:-

نحضر وعاء ونقوم بخفق البيض مع الفانيليا والملح ونضيف إليه ايضاً البيكنج بودر، ثم نحضر المضرب الكهربائى ونقوم بتشغيله ونخفق الخليط جيداً.

بعد ذلك نقوم بخلط الزبدة مع كمية السكركما ذكرنا وهى نصف كوب وإضافة العسل الأسود ونقوم بخلطهم جيداً حتى يصبح الخليط متجانس.

نضع الدقيق بشكل متواصل مع التقليب المستمرحتى نحصل على عجينة غير متماسكة ولينة الملمس.

بعد ذلك نقوم بإدخال العجينة في الثلاجة حتى تتماسك جيداً لمدة عشر دقائق.

فى هذا الوقت نقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

نخرج العجينة من الثلاجة ونفردها، بعد ذلك نضع جزء من العجين على ورق زبدة، ثم نضع فوقها ورقة آخرى ونقوم بنشبها.

بعد ذلك نقوم بصنع عجينة العجوة، وهى أن نضع التمر في إناء ونقوم بسكب الماء الساخن عليه، نقلب التمر ونتركه لمدة لا تقل عن ثلث ساعة بعد ذلك نخرجه من الماء إلى المطحنة ونضع عليه القليل من الزيت ونطحن، وبذلك سوف نحصل على العجوة.

بعد الحصول على العجوة نقوم بتقطيعها ونضعها على العجين، بعد ذلك نقوم بإغلاقها.

نحضر صينية ونقوم بدهنها ونضع بداخلها العجين وندخلها إلى الفرن إلى حين حصولنا على اللون الذهبى الفاتح.

وبهذا نكون قد حصلنا على أحلى بسكويت عجوة يتم إعداده في المنزل.

طريقة عمل العجوة في المنزل

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير العجوة في المنزل بسهولة في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-