نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماذا يحدث لشعرك عندما تستخدمين زيت الخروع إليكي الطريقة الأمثل للاستفادة منه في المقال التالي

عمر شويل - جدة فوائد زيت الخروع واستخدامه عادة تم الاشادة بها لقدرته على إضافة المزيد من اللمعان والترطيب . على الرغم من أن الكثير من الآخرين ادّعوا أيضًا أنه يمكن استخدام زيت الخروع لعلاج ترقق الشعر وتعزيز نمو أسرع للشعر. في حين أن الادعاء الأخير محل جدل كبير . لا يزال هناك الكثير من الفوائد لاستخدام زيت الخروع على شعرك بفضل خصائصه المضادة للميكروبات. في هذا الموضوع سنستعرض فوائد زيت الخروع ومن التي تستخدم زيت الخروع وكيفية استخدام زيت الخروع. تم استعراض أقوال الخبراء. والذين تحدثوا عن أهم النصائح للحصول على شعر صحي. والتي كانت أن فوائد زيت الخروع للشعر أن الخروع مرطب جدًا ويمكن استخدامه على الشعر والرموش لترطيب الشعر ومنع التكسر .

لأنه يحتوي أيضًا على أحماض دهنية تغذي بصيلات الشعر. وعلى الرغم من عدم وجود بحث حقيقي يشير إلى أن زيت الخروع يمكن أن يتسبب بشكل مباشر في نمو الشعر. ولكن المتعارف إنه من الممكن أن يساهم زيت الخروع في الصحة العامة لشعرك . والذي يمكن أن يساعدك بدوره في الحفاظ على الطول. لقدرة زيت الخروع على محاربة البكتيريا أو نمو الفطريات على الجلد مرة أخرى والتي قد تساعد في حماية بصيلاتك من التلف . والذي في الواقع يمكن أن يحافظ على فروة رأس صحية وبالتالي يساعد على تعزيز نمو الشعر الصحي أيضًا . نظرًا لأنه يزيد من تدفق الدم إلى فروة الرأس ،حيث يتم توصيل المزيد من العناصر الغذائية إلى الدورة الدموية لفروة الرأس.

فيما يلي بعض المعلومات الشائعة حول زيت الخروع ونمو الشعر:

يزيد من تدفق الدم إلى فروة الرأس . مما يعزز صحة الشعر. يمكن أن يؤدي استخدام زيت الخروع مرة واحدة فقط في الشهر إلى زيادة نمو الشعر بما يصل إلى خمسة أضعاف المعدل المعتاد. يمكن أن يرطب فروة الرأس الجافة والمتهيجة. يمكن لخصائص زيت الخروع المضادة للبكتيريا والفطريات أن تقلل من قشرة الرأس. يمكن أن يساعد في نمو الشعر في أجزاء أخرى من الجسم ، مثل الحاجبين والرموش. يدعي بعض الناس أن فوائد زيت الخروع للشعر ترتبط بخصائصه القوية المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات. تمنع مضادات الأكسدة الجذور الحرة من إتلاف خلايا الجسم السليمة. تسمى هذه العملية المدمرة الإجهاد التأكسدي. وهي مرتبطة بالعديد من الآثار الصحية ، بما في ذلك تساقط الشعر يحتوي زيت الخروع أيضًا على أحماض أوميغا 6 الدهنية . وهي نوع من الأحماض الدهنية الأساسية التي قد تعزز نمو الشعر وتقليل الالتهاب في بصيلات الشعر.

أول شيء يجب أن تعرفيه عن زيت الخروع هو أنك لست بحاجة إلى وضع كمية كثيرة منه لرؤية النتائج . لذلك لا بأس من استخدامه باعتدال. لا تحتاجين أيضًا إلى استخدام زيت الخروع كل يوم . حيث أنه من الأفضل استخدامه أسبوعيًا.

يفضل استخدامه على الشعر المغسول و الذي لا يزال رطبًا . لحبس تلك الرطوبة قبل تصفيف الشعر واستخدام الحرارة ثم ضعي كمية صغيرة من زيت الخروع على شعرك عن طريق فركه في يديك وتوزيعه بالتساوي على أطراف شعرك. ستساعد إضافته إلى نهايات شعرك في الحفاظ على الترطيب واللمعان الذي قد تفتقده.

من الجيد غسل الزيت – فعدم القيام بذلك يمكن أن يجعل خصلات شعرك تبدو دهنية وثقيلة بشكل مفرط ، كما يمكن أن يجعل تصفيف شعرك أكثر صعوبة.

بجانب تجنب فروة الرأس لأنها قد تؤدي إلى انسداد مسام فروة الرأس وبصيلات الشعر مما قد يؤدي إلى إلتهاب وقشرة وحكة”

إذا كنتي ترغبي في استخدام زيت الخروع على حاجبيك أو رموشك ، فاحرصي على عدم دخول أي من الزيت في عينيك. فقبل وضع أي منتج جديد ، بما في ذلك زيت الخروع ، على بشرتك ، قومي باختبار الحساسية . ضعي قطرة صغيرة من الزيت على يدك أو وجهك وانتظري بضع ساعات لمعرفة ما إذا كان يسبب أي تهيج أو رد فعل تحسسي.

لوضع زيت الخروع على حاجبيك:

تأكدي من نظافة فرشاة الحاجب. إذا لم يكن لديك فرشاة ، يمكنك أيضًا استخدام عود قطني نظيف. اغسلي وجهك بمنظف لطيف واتركيه حتى يجف. صبي كمية صغيرة من زيت الخروع في كوب أو وعاء صغير. اغمسي الفرشاة في الزيت واتركي القطرات الزائدة. مرري الفرشاة على كل حاجب لتغطية الشعر.

تأكدي من أن الزيت لا يقطر في عينيك. ستعتمد كمية الزيت التي ستحتاجها لإنشاء طبقة رقيقة على مدى كثافة حاجبيك. (قد لا تحتاجين إلى الكثير إذا كانت حواجبك رفيعة).

يمكنك تحديد المدة التي ترغبين في ترك زيت الخروع خلالها على رموشك. إذا كنتي تفعلي ذلك كجزء من روتينك الصباحي ، فقد تتركه لبضع ساعات. إذا قمتي بذلك قبل النوم ، فقد تختاري تركه طوال الليل.

عندما يحين وقت إزالة الزيت ، اغسلي وجهك كالمعتاد .

لوضع زيت الخروع على رموشك:

تأكدي من نظافة فرشاة الرموش أو عصا الماسكارا. نظفي وجهك بلطف واتركيه حتى يجف. صبي كمية صغيرة من زيت الخروع في كوب أو طبق. اغمسي الفرشاة في الزيت واتركي القطرات الزائدة. ضعيه بعناية على الرموش العلوية والسفلية كما تفعلين في الماسكارا. احرصي على عدم دخول أي زيت في عينيك.

لا توجد قاعدة صارمة حول المدة التي يجب أن تترك فيها زيت الخروع على رموشك. إذا كنتي قد استخدمته على شعرك من قبل ، فاستخدمه كدليل لك. بشكل عام ، يمكنك ترك الزيت في أي مكان من بضع ساعات إلى ليلة كاملة. فقط تأكدي من غسله قبل وضع أي مستحضرات تجميل.

عندما تكوني جاهزًا لإزالة الزيت ، اغسلي وجهك بالماء الدافئ ومنظف لطيف.

عند شراء زيت الخروع قد ترى بعض المنتجات مكتوب عليها “معصور على البارد” على ملصقاتها. يُقصد بمعصور على البارد أن بذور الخروع قد تم عصرها في الزيت دون استخدام الحرارة أو المواد الكيميائية القاسية. يقول الكثير من الناس أن الزيوت المعصورة على البارد هي الأفضل جودة وغنية بالمغذيات أكثر من تلك المعالجة بالحرارة.

هناك بعض القلق من أن استخدام زيت الخروع كعلاج للشعر قد يؤدي إلى تلبيد حاد في الشعر أو تشابكه . فإن الحل الوحيد هو قص الشعر المصاب. يمكن أن يكون عند استهلاك كميات كبيرة من زيت الخروع ضارًا أيضًا. أثناء وضع زيت الخروع على شعرك . يجب ألا يسبب هذه الآثار الجانبية.

تشمل الآثار الجانبية لتناول زيت الخروع ما يلي:

المغص إسهال دوخة إغماء الهلوسة غثيان ضيق في التنفس وألم في الصدر الطفح الجلدي ضيق الحلق

من يجب أن تستخدم زيت الخروع؟

يعتبر زيت الخروع آمنًا للاستخدام لمعظم الأشخاص . خاصةً أولئك الذين لديهم أنواع شعر متوسط وسميك وخشن. يمكن للزيت أن يثقل الشعر الرقيق لأنه أكثر سمكًا من معظم الزيوت الأخرى.