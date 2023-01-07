بمكونات اقتصادية اعملي أصابع الجبن الحلزونية بطعم رائع ومميز على الطريقة التركية

تعد أصابع الجبن الحلزونية من المخبوزات الشهية التي يعشقها ويقبل عليها الكثيرين من الصغار والكبار حيث يتم تناولها بجانب كوب من الشاي كما يمكن إضافة الزعتر على المكونات مما يعطيها مذاق مميز، وهنا سوف نقدمها بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع ست البيت تحضيرها بسهولة في المنزل بدلا من شراءه من الخارج دون معرفة صلاحيته، كما تتكون هذه الأصابع من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الدقيق والجبن والزبدة ومكونات آخرى، ايضا طريقة تحضيرها لا تأخذ الكثير من الوقت، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل أصابع الجبن الحلزونية بطعم مميز لكي ولعائلتك في المنزل.

مقادير عمل أصابع الجبن الحلزونية

تتكون أصابع الجبن الحلزونية من عدة مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

٧ قطع من الجبن الفيتا الباردة.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من القشدة الحامضة المبردة.

نصف كوب من الدقيق.

٤ ملاعق ونصف كبيرة من الزبدة.

ملعقة صغيرة من رقائق الفلفل التركي الحار.

طريقة الإعداد والتحضير

لتحضير أصابع الجبن الحلزونية بطريقة بسيطة وناجحة يجب إتباع بعض الخطوات السهلة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بخلط جميع المكونات معا، ما عدا القشدة الحامضة. نقوم بخفق المكونات لفترة معينة حتى يصبح القوام كفتات الخبز الخشن. بعد ذلك نقوم بإضافة القشدة الحامضة ونستمر بالخفق لمدة لا تقل عن ١٥ ثانية حتى يتجمع الخليط حتى هيئة كرة. ثم نفرد الخليط على سطح مرشوش بالدقيق ثم نقوم بتقسيم العجين إلى نصفين. بعد ذلك نقسم كل نصف على شكل حلقات، ثم نقوم بتغليف كل قطعة بورق نايلون ثم ندخله الثلاجة لمدة ٣٠ دقيقة. ثم نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة ٣٦٠ درجة مئوية ثم نرصها على صينية مدهونة بالزبدة. بعد ذلك نقوم بفرد جزء من العجين على هيئة مستطيل ثم نقوم بتقطيعه إلى شرائح طويلة. ثم نضع الشرائح على صينية ونخبزها بالفرن حتى تأخذ اللون الذهبي. بعد ذلك نتركها حتى تبرد، ثم تصبح جاهزة للتقديم وهنا نكون قد قدمنا أحلى أصابع جبن حلزونية لأحلى متابعين وبالهنا والشفا.

طريقة عمل سمبوسك بالجبنة البيضاء والزيتون

نحضر وعاء عميق ونقوم بخلط الجبنة الفيتا مع الفلفل الأخضر والزيتون الأخضر والزعتر وملعقة من الزيت والجبنة الموتزاريلا ونقلبهم جيداً.

ثم نحضر السمبوسك ونحشوها بالخليط، نحضر القليل من الماء والدقيق لغلق السمبوسك، بعد ذلك نقلبها في الزيت حتى تأخذ اللون الذهبي وتصبح جاهزة للتقديم.

طريقة عمل كرواسون بالجبن

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لعمل كرواسون بالجبن بطعم رائع هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-

نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بخلط ٢ كوب من الدقيق مع السكر بالماء والخميرة ونقلبهم جيداً، ثم نتركه جانبا لمدة لا تقل عن ١٠ دقائق. بعد مرور الوقت نقوم بإضافة باقي الدقيق والملح ونعجنهم جيداً، ثم نقوم بإضافة الزيت بشكل تدريجي مع الاستمرار بالعجن. نقوم برش الدقيق على وجه مسطح ونفرد قطعة من العجين على شكل دائرة ونقطع العجينة إلى ٨ مثلثات. بعد ذلك نحضر الجبنة ونضع قطعة منها على الجزء الأكبر من المثلث مع قليل من الزيتون ونلف المثلث على شكل رول حتى نحصل على شكل الكرواسون. ثم نرص الكرواسون على صينية الفرن، ثم نخفق البيض مع القليل من الفلفل الأسود وندهن بها الوجه. بعد ذلك ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية لمدة لا تقل عن ٢٠ دقيقة حتى يصبح ذهبي من الأسفل ثم نحضر الوجه. ثم نخرجها من الفرن ونتركها تهدأ بعد ذلك تصبح جاهزة للتقديم. وبهذا نكون قد قدمنا أحلى كرواسون بالجبن لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفا.

طريقة عمل كرواسون بالشكولاتة

سوف نقوم بتحضير كرواسون الشيكولاتة في المنزل بطريقة سريعة وسهلة وهى كالآتي:-