افكار لتنسيق السويت شيرت Sweatshirt في الشتا

السويت الشيرت من القطع الاساسية اللي المفروض تكون موجودة في دولابك في الشتا ، لانه مريح وعملي جدا وتقدري تنسقيه على حاجات كتير من اللي موجودة بالفعل في الدولاب عندك ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم افكار لتنسيق السويت شيرت باكتر من ستايل.

افكار لتنسيق السويت شيرت:

1- مع ليجينج:

للوك رياضي عملي ، تقدري تنسقي معاه ليجنج اسود ، مع سنيكرز ، واللوك ده مناسب جدا تروحي بيه الجيم.

2- مع الجينز:

لوك كاجوال تاني بالسويت شيرت ، نسقيه مع بنطلون جينز ، وممكن تلبسي معاه سنيكرز او Slip on.

3- مع الجيبة:

ممكن تكوني مافكرتيش قبل كده تلبسي السويت شيرت مع جيبة ، لكن تقدري تجربي اللوك ده لو انتي بتفضلي لبس الجيبات ، ممكن تنسقيه مع جيبة ميدي, قصيرة, او ماكسي.

4- مع السويت بانتس:

ممكن كمان تلبسيه مع سويت بانتس او بنطلون كارجو.

5- مع جاكيت جينز بوي فريند:

مع الجو البرد اوي ممكن تنسقي فوقيه جاكيت جينز بوي فريند ، مع ليجينج او بنطلون جينز.

6- مع Trench coat:

ممكن كمان تلبسي فوقيه Trench coat.

7- مع قميص:

كفكرة مختلفة وتغيير في اللوك ممكن تلبسي تحتي السويت شيرت قميص ابيض او قميص شامبري.

شوفي معانا بالصور مجموعة افكار لتنسيق السويت شيرت:

ستايلات كاجوال تريندي لموسم الشتا