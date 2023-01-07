افكار لتنسيق السويت شيرت Sweatshirt في الشتا

السويت الشيرت من القطع الاساسية اللي المفروض تكون موجودة في دولابك في الشتا ، لانه مريح وعملي جدا وتقدري تنسقيه على حاجات كتير من اللي موجودة بالفعل في الدولاب عندك ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم افكار لتنسيق السويت شيرت باكتر من ستايل.
افكار لتنسيق السويت شيرت:
1- مع ليجينج:
للوك رياضي عملي ، تقدري تنسقي معاه ليجنج اسود ، مع سنيكرز ، واللوك ده مناسب جدا تروحي بيه الجيم.
2- مع الجينز:
لوك كاجوال تاني بالسويت شيرت ، نسقيه مع بنطلون جينز ، وممكن تلبسي معاه سنيكرز او Slip on.
3- مع الجيبة:
ممكن تكوني مافكرتيش قبل كده تلبسي السويت شيرت مع جيبة ، لكن تقدري تجربي اللوك ده لو انتي بتفضلي لبس الجيبات ، ممكن تنسقيه مع جيبة ميدي, قصيرة, او ماكسي.
4- مع السويت بانتس:
ممكن كمان تلبسيه مع سويت بانتس او بنطلون كارجو.
5- مع جاكيت جينز بوي فريند:
مع الجو البرد اوي ممكن تنسقي فوقيه جاكيت جينز بوي فريند ، مع ليجينج او بنطلون جينز.
6- مع Trench coat:
ممكن كمان تلبسي فوقيه Trench coat.
7- مع قميص:
كفكرة مختلفة وتغيير في اللوك ممكن تلبسي تحتي السويت شيرت قميص ابيض او قميص شامبري.
شوفي معانا بالصور مجموعة افكار لتنسيق السويت شيرت:
ستايلات كاجوال تريندي لموسم الشتا
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