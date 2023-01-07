عمل الفينو الاقتصادي الهش خطوة خطوة بالمنزل

عمل الفينو الاقتصادي الهش خطوة خطوة في المنزل، هناك العديد من أنواع المخبوزات المختلفة في أنحاء العالم بعشقها كلا من الكبير والصغير، ولكن يعد العيش الفينو من أشهر وأفضل أنواع المخبوزات، لذلك تبث ربة المنزل عن طريقة تحضير الفينو الاقتصادي الهش بالمنزل بالخطوات، وذلك من أجل التوفير في النفقات وأيضا لضمان صحة المخبوزات، وبذلك يمكن لجميع الأمهات توفير ساندوتشات صحية لأولادهم بالمنزل من خلال العيش الفينو، كما أن المكونات المستخدمة في صنع هذا النوع من المخبوزات متوفرة في كل منزل، للك سوف نقدم عن طريق موقع ثقفني أفضل طريقة بأقل الإمكانيات لصنع العيش الفينو الطري واللذيذ في المنزل بأقل تكلفة.

مكونات عيش فينو صحي بالمنزل

إن كل منزل في أي دولة تتوفر فيه هذه المكونات البسيطة، التي تمكننا من تحضير عيش الفينو في المنزل بكل سهولة، فإن المقادير تكون كالتالي:

نأخذ من الدقيق الأبيض عدد أربع أكواب أو نصف كيلو أو أكثر حسب الكمية المرغوب تحضيرها.

نعاير مقدار مناسب من الماء الدافئ لاستخدامه في العجين تتناسب مع كمية الدقيق.

نحضر ملعقة صغيرة واحدة فقط من كلا من السكر والملح والبيكينج باودر.

نعد عدد أثنين من الملاعق الكبيرة من الزيت.

إحضار ملعقة كبيرة من الخميرة الجافة الفورية.

طريقة عمل الفينو الاقتصادي الهش