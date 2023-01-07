نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرق التخلص من قشرة الشعر المنتشرة في فصل الشتاء في المقال التالي
هناك العديد من المشاكل التي تصيب الشعر وفروة الرأس مثل الجفاف والتقصف وتشقق الأطراف وتساقط الشعر وعدم زيادة الطول أو خفة الشعر وعدم كثافته وكذلك ظهور القشرة في الشعر وتسبب قشرة الشعر العديد من المشاكل للفرد سواء كان رجل أو امرأة منها الشعور بالإحراج خاصة عند ظهورها أو تساقطها على الملابس الداكنة التي يرتديها الشخص وتسبب الشعور بالألم والشعور بالحكة وتزداد الإصابة بقشرة الشعر في فصل الشتاء ونتحدث خلال هذا المقال علي أنواع قشرة الشعر وأسباب ظهور قشرة الشعر وكذلك بعض الوصفات المنزلية الطبيعية التي يمكنها المساعدة في القضاء علي القشرة.
أنواع قشرة الشعر
يجب عليك تحديد نوع القشرة حتي يمكنك علاجها بصورة صحيحة
- هناك قشرة الشعر الدهني والتي تعتبر عرض من أعراض البشرة الدهنية والتي يحب معالجتها طبيا حتي لا تتسبب في تساقط الشعر.
- وهناك قشرة جافة ذات لون أبيض تكون غير ملتصقة بفروة الشعر .
أسباب ظهور قشرة الشعر
هناك العديد من الأسباب التي تساعد في ظهور قشرة الشعر مثل
- الإهمال وعدم العناية بنظافة الشعر.
- استعمال الشامبو بطريقة خاطئة أو استعماله بكمية كبيرة زيادة عن الطبيعي.
- اتباع روتين خاطئ لنظافة الشعر.
طرق التخلص من قشرة الشعر
نوضح بعض الطرق البسيطة للقضاء على قشرة الشعر
- إذا كنت من أصحاب البشرة الدهنية احرص على استعمال الشامبو الذي يحتوي على مضاد للفطريات.
- استخدم الشامبو المضاد للقشرة عن طريق تدليك فروة الرأس بالشامبو وتركه لمدة عشر دقائق ثم قم بعدها بغسل الشعر جيدا.
- إضافة عدد أربعة ملاعق من الزعتر المغلي مع ملعقتين أو أقل من الخل وخلطهم جيدا ثم قم بتدليك فروة الرأس واتركه لمدة 20 دقيقة ثم قم بتنظيف الشعر بالماء جيدا.
- ربع كوب من خل التفاح على نصف كوب من الماء وقم بتدليك فروة الرأس بهذا الخليط وتركه لمدة ربع ساعة ثم اغسل الشعر جيدا بالماء.
- ويمكن غسل الشعر بعصير الليمون كبديل للخل ثم تنظيفه جيدا بالماء.
- يمكن تنظيف الشعر بالشامبو العادي ثم غسله بعدها بالماء والقليل من الخل الأبيض واحذر من زيادة كمية الخل التي تؤذي فروة الرأس والشعر .
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