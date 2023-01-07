كيك الفانيليا اليومي الاقتصادي بمكونات مظبوطة وبطعم هش وخفيف لوجبة الفطار

الكيك من أجمل الأكلات التى يمكن أن تتناولها أفراد الأسرة، وخاصة مع كوب الشاى الساخن أو كوب الحليب، والكثير من الناس يفضلون تناول الكيك فى أى وقت طوال اليوم، والكيك من الحلويات المليئة بالعناصر الغذائية مثل البروتينات والنشويات والكالسيوم والمعادن المهمة، والتى تقوى الجسم وتعطيه الطاقة النشاط، وتعمل على تقوية عظام الجسم وعضلاته، وتقوى الذاكرة وتناسب كيكة الفانيليا الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة وفقر الدم فالكيك يحتوى على الفيتامينات التى تعزز من مناعة الجسم لذلك نقدم إليكى نوع من أنواع الكيك، وهو كيك الفانيليا الذى يحتاج إلى الفانيليا والبيض والسكر وزيت الذرة والحليب السائل فالفانيليا من النكهات التى لها رائحة جميلة وطيبة، وتعمل على التخلص من زفارة البيض والفانيليا تعطى رائحة جميلة للكيك وتعطيه مذاق رائع، والفانيليا أيضا تضاف إلى العديد من الحلويات، وكيكة الفانيليا يمكن تقديمها فى المناسبات السعيدة والحفلات المتنوعة مثل حفلات أعياد الميلاد ورأس السنة، وغيرها الكثير، وسوف نعرض طريقة ومقادير كيك الفانيليا بطريقة سهلة وبمكونات لا تكلفك الكثير من المال.

إليكى مكونات عمل كيكة الفانيليا

ثلاثة حبات من البيض

نصف كوب كبير الحجم من السكر

إثنين كوب كبير الحجم من الدقيق الأبيض

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الفانيليا السائلة

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون

ربع كوب كبير الحجم من زيت الذرة

كوب ونصف كبير الحجم من الحليب السائل

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من البيكنج بودر

طريقة عمل كيكة الفانيليا