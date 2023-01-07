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عمر شويل - جدة ماسك طبيعى لتفتيح البشرة وتوحيد لونها وازالة اثار حبوب الشباب، تفتيح البشرة من أكثر الأشياء التى نرغب فى الحصول عليها، حيث اننا نقوم بشراء الكثير من المنتجات التى تعمل على تفتيح البشرة وتوحيد لونها واعطاء البشرة النضارة والنعومة والتفتيح الطبيعي والمظهر الجذاب، ويوجد الكثير من الوصفات التى تعمل على تفتيح البشرة وعلاج التصبغات الموجودة بالبشرة، لذلك سوف نقدم لكى عزيزتى طريقة عمل ماسك لتفتيح واعادة نضارة البشرة.

إعداد ماسك لتفتيح البشرة وعلاج التصبغات

الكلف والتصبغات من الأمور التى تؤرق معظم السيدات ويبحثون باستمرار على وصفات تعمل على إزالة التصبغات الموجودة بالوجه والرقبة، وتعد الوصفات الطبيعية من أفضل الوصفات الآمنة تماماً على البشرة.

المكونات

معلقة كبيرة من النشا.

ارز مطحون.

ماء ورد.

تحضير ماسك لتفتيح البشرة

نضع ملعقة كبيرة من الأرز فى إناء صغير على النار ونضع كوب ماء ونتركه حتى يتغير لون الماء للون الابيض.

نصفي الماء من الأرز ونتركه يبرد.

نحضر وعاء صغير ونضع بداخله معلقة كبيرة من النشا ومعلقتين كبار من ماء الأرز وملعقة صغيرة من ماء الورد ونخلط جميع المكونات جيداً حتى نحصل على قوام كريمى ناعم يسهل الفرد على الوجه.

نغسل الوجه بالماء والغسول المناسب لنوع البشرة، ثم يجفف ونضع ماسك الارز والنشا على البشرة لمدة ربع ساعة حتى يجف تماماً على البشرة.

نفرك الماسك من على البشرة جيداً ونغسله بالماء الفاتر، ثم نضع مرطب لترطيب الجلد.

هذا الماسك سوف يعيد للبشرة التوازن الطبيعى الذى تفقده البشرة طوال اليوم، كما أنه يقوم بتفتيح البشرة تفتيح مضاعف ويعمل على توحيد لون البشرة.

ماسك لتفتيح البشرة وعلاج الاسمرار

الحليب من المكونات الطبيعية التى تعمل على تفتيح البشرة بشكل ممتاز، كما أنه يعمل على ترطيب الجلد وإزالة الخطوط التعبيرية من على الوجه واعطاء البشرة النعومة والتفتيح والنضارة الملحوظة.

المكونات

معلقة كبيرة من الحليب المجفف.

معلقة كبيرة من ماء الورد.

نخلط كل من ماء الورد بالحليب المجفف ونضعه على بشرة جافة ونتركه حتى يجف ويشد البشرة، ثم يغسل بالماء الدافئ، ثم البارد، نضع ماء ورد لغلق المسامات الواسعة.