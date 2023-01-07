نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيكة قدرة قادر على اصولها بأبسط المقادير وبطريقة ناجحة 100% وبطعم جنان في المقال التالي

لا يوجد أفضل من الكيك لكى نتناوله فى أى وقت وخاصة على مائدة الفطور بجانب أى مشروب ساخن، والبعض يفضل تناول الكيك بجانب كوب الحليب أو كوب القهوة، وسوف نعرض إليكى مقاير وطريقة عمل كيكة قدرة قادر فهى من أنواع الكيك الرائعة فهى عبارة عن طبقة من الكيك وطبقة من الكراميل فلها شكل وطعم رائع لذلك تتسارع جميع السيدات على تحضير كيكة قدرة قادر حيث تتفنن السيدات فى طريقة تحضيرها وأيضا شكلها، ودائما يميل إلى تناولها جميع أفراد الأسرة الكبار والصغار، وتحتاج كيكة قدرة قادر إلى بعض المكونات الإقتصادية المتوفرة فى كل المحلات بسعر بسيط منها الدقيق والسكر والحليب السائل والبيكنج بودر وزيت الذرة، وتقدم كيكة قدرة قادر فى حفلة عيد الميلاد مع العصائر الطازجة، وهذه الكيكة لها قيمة غذائية للجسم وخاصة للأطفال لأنها تحتوى على الفيتامينات والبروتينات التى تقوى الجسم وتقوى المناعة التى تحمى الجسم من الأمراض. مكونات عمل كيكة قدرة قادر كوب ونصف كبير الحجم من الدقيق

إثنين حبة من البيض

نصف كوب صغير الحجم من السكر

كوب واحد كبير الحجم من الحليب السائل

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من البيكنج بودر

ربع كوب صغير الحجم من زيت الذرة

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الفانيليا

لعمل الكراميل

كوب واحد كبير الحجم من الحليب السائل

ثلاثة حبات من البيض

نصف كوب كبير الحجم من السكر

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الفانيليا طريقة عمل كيكة قدرة قادر قومى بوضع السكر على فى وعاء على النار وقلبيه حتى تحصلين على اللون الذهبى الغامق وبعد ذلك ضعيه فى قالب الكيك.

ثم حضرى الكيكه بخلط البيض والسكر وزيت الذرة والفانيليا والحليب السائل ثم إخفقيهم جيدا وبعد ذلك قومى بإضافة البيكنج بودر والدقيق ثم قومى بعجن الكيكة جيدا.

ثم صب الكيكة فوق خليط الكراميل فى القالب، وبعد ذلك إخفقى البيض والحليب السائل والفانيليا فى الخلاط ثم قومى بوضعها على خليط الكيك.

ثم إدخليها فى الفرن على درجة حرارة متوسطة وإتركيها حتى النضج، وبعدها قدمى كيك قدرة قادر بطعم شهى. عمر شويل - جدة كيكة قدرة قادر على اصولها بأبسط المقادير وبطريقة ناجحة 100% وبطعم جنان - ثقفني قرض براتب 3000 ريال بدون كفيل سريع وميسر للسعوديين والمقيمين

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