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يعد بسكويت العشر دقائق من أسهل وأسرع أنواع البسكويت الذي يتم خبزه في المنزل وغير ذلك فهو لا يتطلب إلى أي تكاليف فمثلا لا نضيف إليه البيض والزبدة والحليب السائل مثل باقى أنواع البسكويت، ولكن المكونات التي يحتوي عليها هذا البسكويت تكون بسيطة وغير مكلفة وبجانب هذا قد يتميز بمذاق لذيذ وجميل وأنه يكون مقرمش وهش والكل يرغب تناوله وبالتحديد الأطفال ومن الممكن أن نقوم بعمله بالعديد من الأشكال المختلفة. مكونات عمل بسكويت العشر دقائق كوب واحد كبير من الدقيق الأبيض المنخول.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكينج بودر.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الحليب البودر.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من جوز الهند.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الخل الأبيض.

نصف كوب كبير من السكر الأبيض الناعم.

ربع كوب كبير من الزيت النباتي. طريقة عمل بسكويت العشر دقائق قومي بتجهيز طبق عميق ونضع به ربع كوب كبير من الزيت النباتي ونصف كوب كبير من السكر الأبيض الناعم ونحضر مضرب البيض الكهربائي.

ثم يتم تشغيل المضرب لتجانس الزيت والسكر وذوبان السكر بطريقة جيدة ثم نضيف ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر وملعقة واحدة كبيرة الحجم من الخل الأبيض.

وبعد ذلك يتم تشغيل المضرب لخلط جميع المكونات مع بعض ثم يتم تجهيز وعاء عميق ونضع به كوب واحد كبير من الدقيق الأبيض المنخول.

ونضيف ملعقة واحدة كبيرة الحجم من جوز الهند وملعقة واحدة كبيرة الحجم من الحليب البودر وملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا وملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكينج بودر.

ونقوم بتقليب كل المكونات الجافة مع بعض ونضع خليط الدقيق إلى خليط السكر والزيت ويتم عجنهم مع بعض لكي نحصل على عجينة ناعمة وطرية.

ثم قومي بتشغيل الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية ويتم فرد هذه العجينة سطح الرخامة ليكون سمكها مناسب ونقوم بتقطيعها بإستخدام القطاعة أو السكينة.

ونحضر صينية وندهنها بالزيت ونضع بها قطع البسكويت ويتم إدخال الصينية في الفرن ونتركها لمدة عشر دقائق ثم نخرج صينية البسكويت من الفرن ونتركه حتى يبرد تماما لكي نقوم بتقديمه. عمر شويل - جدة بكوب واحد أصنعي بسكويت العشر دقائق المقرمش بأبسط طريقة وبألذ طعم - ثقفني أجمل رسائل تهنئة برأس السنة الميلادية 2023 أحلى مع أسمك "صور جاهزة"

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