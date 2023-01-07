بدون ما يمتص زيت نهائي أعملي الباذنجان المقلي بطريقة صحية ومقرمشة

الباذنجان من أفضل الخضروات التي تحتوي على قيمة غذائية كبرى حيث يحتوي الباذنجان على كمية كبيرة من الحديد الذي يحتاجه جسم الإنسان، حيث يقدم الباذنجان بالعديد من الاشكال المختلفة حيث نلاحظ البعض من السيدات يعملون على تقديم الباذنجان باللحمة المفرومة والبعض الآخر يقوم بعمل الباذنجان كمخلل ويعملون على تخليله بالثوم وبعض البهارات، حيث تعتبر وصفة البابا غنوج من الوصفات التي يتم عملها بالباذنجان حيث يعتبر الباذنجان هو المكون الرئيسي في هذه الوصفة ويمكننا كذلك عمل الباذنجان عن طريق قليه في الزيت وتعتبر تلك الطريقة من الطرق التي تجعلنا نصاب بالعديد من الأمراض لان الزيت يعد من الاشياء التي تعمل على إنسداد الشرايين وكذلك تجعلنا نصاب بالازمات القلبية، حيث يمكننا عمل الباذنجان بطريقة صحية وسهلة وبسيطة وتعتبر وصفة الباذنجان المقلي الصحي سهلة وبسيطة ولا تحتاج إلى تكلفة ولا مجهود شديد في تحضيره ويمكننا تناوله مع العديد من المقبلات المختلفة او الوجبات المختلفة مثل وجبات الإفطار او وجبات الغذاء او العشاء لانه خفيف وسهل الهضم، وسوف نقدم إليكي سيدتي طريقة عمل وصفة الباذنجان الصحي ونقدم إليكي المكونات اللازمة لتلك الوصفة للحصول على باذنجان رائع وشهي الطعم.

مكونات عمل الباذنجان المقلي الصحي

ثلاث ثمرات من الباذنجان.

كمية من الدقيق.

نصف ملعقة واحدة صغيرة من الملح.

كمية من مناديل المطبخ.

ملعقة واحدة كبيرة من النشا.

طريقة عمل الباذنجان المقلي الصحي