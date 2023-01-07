نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اصنعي فطائر الحليب بالجبن في المنزل بقوام هش مثل القطن في المقال التالي
فطائر الحليب ، من أشهي وألذ الفطائر التي تتميز بقوام هش وخفيف ومذاق طيب، يتم تحضيرها في المنزل بدون تعب أو مجهود ولا تحتاج وقتاً طويلاً عند التحضير لذلك تعتبر من الفطائر السريعة، يقبل علي تناولها الكبار والصغار وتعتبر وجبة إفطار أو عشاء خفيفة وشهية، مغذية ومفيدة جداً للأطفال لاحتوائها علي الحليب والبيض وهي مكونات غنية بالكالسيوم والفيتامينات اللازمة لصحة العظام، لذا سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة إعداد فطائر الحليب في المنزل خطوة بخطوة.
مكونات عمل فطائر الحليب
تتكون هذه الفطائر الهشة من مقادير بسيطة وصحية ومفيدة للجسم وهي كالتالي:-
- 4 أكواب من الدقيق الأبيض.
- 2 ملعقة كبيرة من السكر.
- حبة من البيض كبيرة الحجم.
- 4 ملاعق كبار لبن بودرة.
- ملعقة كبيرة من الخميرة.
- نصف ملعقة صغيرة بكينج بودر.
- ملعقة صغيرة خل أبيض.
- نصف ملعقة صغيرة ملح.
- 2 ملعقة من الزبدة الطرية.
- ماء دافئ للعجن.
طريقة التحضير
سوف نقدم إليكم خطوات تحضير فطائر الحليب بالجبن في المنزل بكل سهولة وبساطة وهي كالاتي:-
- نقوم بخلط المكونات مع بعض جيداً، ثم نضيف عليهم الماء بالتدريج لحد ما تتكون لدينا عجينة لينة وناعمة.
- بعد ذلك نضيف الزبدة ونعجن لمدة لا تقل عن 10 دقائق، ثم نقوم بتكوير العجينة وندهنها زيت بسيط جداً ونغطيها ونسيبها تخمر في مكان دافئ لمدة ساعة.
- عندما يصبح حجم العجينة الضعف سنخرج منها الهواء، ونقسمها كور صغيرة الحجم 60 جرام.
- ثم نبدأ بأول كوره ونفردها بسيط ونحشيها أي نوع جبن مفضل لديكم، ثم نلفها رول ونقفل الأطراف كويس جداً.
- بعد ذلك نرصها في صينية علي ورق زبدة، أو نبطن الصينية بالزيت والدقيق، بعد ذلك نغطيها ونتركها تخمر مره ثانية لمدة نصف ساعة في مكان دافئ.
- ثم نقوم بدهن الوجه بصفار بيضة مع ملعقة لبن، وبسكينة حادة نصنع فتحات صغيرة ونرش سمسم وحبة البركة أو سادة حسب الرغبة.
- بعد ذلك ندخلها فرن مسخن مسبقاً علي درجة حرارة 200 مئوية، في الرف الوسطاني بعد ما تتحمر، نشعل الشواية من تحت تترك لمدة من 20 إلي 25 دقيقة، بعد ذلك نخرجها ونغطيها دقائق ثم نقدمها بألف صحة وعافية.
نصائح مهمة لنجاح وصفة الفطائر
عليك أتباع بعض النصائح لنجاح الوصفة وهي كما يلي:-
- ابدئي بنخل الدقيق جيداً حتي تتأكدي من خلو الخليط من أي كتل أو شوائب.
- يمكنك أيضاً استبدال الزبدة بزيت الذرة.
- ويمكنك استبدال الماء بالحليب السائل لكي تكون العجينة طرية وهشة.
- يجب أن يكون الحليب بدرجة حرارة الغرفة عند العجن.
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