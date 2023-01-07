كريم النشا والفحم الرهيب: لتبييض البشرة ولإزالة الرؤوس السوداء ولنضارة البشرة2023

نقدم لكم كريم النشا والفحم الرهيب , لتبييض البشرة ولإزالة الرؤوس السوداء من اول استخدام للخليط الذي يساعد في تفتيح البشرة والحصول علي بشرة مثالية خلال فترة قصيرة جدا من الوقت, سوف يدهشكم نتائجه الفعالة جدا في التبييض الفوري من أول استخدام, والقضاء علي التجاعيد نهائيا من الوجه بفضل الله, حيث تبحث كل فتاة علي بشرة مشرة وناصعة البياض بشكل مضمون وطبيعي دون أي اضرار جانبية بالبشرة, حيث تعد البشرة مصدر جمال لكل فتاه وسيدة ولدلك يجب الاهتمام بها بكل الطرق المتاحة لديكم والمضمونة ايضا, وسوف نتعرف الان من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا عن طريقة عمل كريم النشا والفحم الرهيب لتبييض البشرة ولإزالة الرؤوس السوداء ويعيد نضارة البشرة فوري2023.

مكونات عمل كريم النشا والفحم الرهيب الذي يعمل علي لتبييض البشرة وإزالة الرؤوس السوداء2023

سوف نتعرف علي مكونات كريم النشا والفحم الرهيب في لتبييض البشرة إزالة الرؤوس السوداء فوري من أول استعمال وهي كما يلي:

ثلاث ملاعق من النشا.

ملعقة من الفحم المطحون.

ملعقة من زيت الورد.

ملعقتين من ماء الورد.

نصف عصير ليمونة.

طريقة التحضير

نقدم لكم أفضل وأبسط طريقة لتحضير الماسك فوري في المنزل حيث يجعل البشرة خالية من أي مشاكل وهي كما يأتي:-

نحضر وعاء عميق بداخلة النشا والفحم ونقوم بخلط المكونات الجافه جيدا وبشكل مبهر. ثم نضيف زيت الورد علي المكونات السابقة ونخلط المكونات جيدا حتي تتجانس. ونضيف ماء الورد ونخلط الخليط جيدا حتي نحصل علي خليط كريمي متجانس وجاهز للاستخدام. ثم نضيف عصير الليمون اختياري وعلي حسب نوع بشرتكم واذا كنتي تعاني من حساسية يفضل عدم وضع الليمون.

طريقة الاستعمال

سوف نتعرف علي أبسط طريقة لاستعمال الماسك علي الوجه والحصول علي أفضل النتائج بفضل الله وهي كالاتي:-