نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على طرق علاج عسر الهضم وتنظيف القولون في المقال التالي
يعاني الكثير من حالات الإمساك وكذلك حالات عسر الهضم مما يسبب الشعور بالضيق والأرق وعدم القدرة على العمل والتركيز والشعور بالانتفاخ والغازات والرغبة في القئ والشعور بألم وحرقة في المعدة ونوضح خلال هذا المقال طرق التخلص من عسر الهضم وكذلك طرق تنظيف القولون من البراز المتحجر.
طرق علاج حالات عسر الهضم
يمكن تجنب الإصابة بعسر الهضم من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة وهي
- مضغ الطعام جيدا وتجنب ابتلاع قطع الطعام كبيرة الحجم وعدم الأكل بسرعة.
- شرب الماء بكميات كبيرة يساعد في الوقاية من الجفاف وتكسير الطعام وتفتيته مما يساعد في تحسين عملية الهضم.
- الحصول على كمية كافية من الألياف الصحية المتوافرة في العديد من الخضروات والفواكه.
- زيادة النشاط البدني يفضل المشي وممارسة الرياضة بعد تناول الوجبات الكبيرة بفترة لا تقل عن نصف ساعة.
- الابتعاد عن مصادر البروتين الحيواني لأنها تستغرق وقت كبير في الأمعاء والاعتماد على البروتينات النباتية بدلا منها .
- الحرص على تناول وجبة الإفطار المحتوية علي الحبوب الكاملة مثل الشوفان أو الأرز البني وغيرهم من الحبوب الأخري
- تناول مشروب الزنجبيل بصورة يومية لتحسين عملية الهضم .
طرق تنظيف القولون من البراز المتحجر
هناك بعض الخطوات التي تساعد في تنظيف القولون من البراز المتحجر للحصول على الراحة الجسدية وهى كالأتي
- إتباع نظام غذائي صحي يحتوي على الكثير من الخضروات والفواكه.
- الابتعاد قدر المستطاع عن اللحوم الحمراء.
- الحد من تناول الكحوليات والابتعاد عن التدخين.
- شرب الماء بكميات كافية يوميا.
- شرب الماء المالح وخاصة من يعانون من حالات الإمساك الشديد وذلك عن طريق إضافة ملعقتين من الملح على كوب من الماء الفاتر وتناوله في الصباح قبل تناول الإفطار أو قبل الطعام.
- تناول الأعشاب المكونة من أوراق النعناع أو أزهار البابونج أو بذور الكتان.
- الحرص على تناول بعض الأطعمة مثل التفاح والسبانخ والبنجر والأرز البني وعصير الرمان.
- الحرص على تناول كوب من اللبن الزبادي يوميا حيث يحتوي على نوع من البكتريا النافعة التي تساعد على امتصاص المواد والعناصر الغذائية وتحسن من عملية الهضم في الجسم.
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