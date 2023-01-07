تعرف على طرق علاج عسر الهضم وتنظيف القولون

يعاني الكثير من حالات الإمساك وكذلك حالات عسر الهضم مما يسبب الشعور بالضيق والأرق وعدم القدرة على العمل والتركيز والشعور بالانتفاخ والغازات والرغبة في القئ والشعور بألم وحرقة في المعدة ونوضح خلال هذا المقال طرق التخلص من عسر الهضم وكذلك طرق تنظيف القولون من البراز المتحجر.

طرق علاج حالات عسر الهضم

يمكن تجنب الإصابة بعسر الهضم من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة وهي

مضغ الطعام جيدا وتجنب ابتلاع قطع الطعام كبيرة الحجم وعدم الأكل بسرعة.

شرب الماء بكميات كبيرة يساعد في الوقاية من الجفاف وتكسير الطعام وتفتيته مما يساعد في تحسين عملية الهضم.

الحصول على كمية كافية من الألياف الصحية المتوافرة في العديد من الخضروات والفواكه.

زيادة النشاط البدني يفضل المشي وممارسة الرياضة بعد تناول الوجبات الكبيرة بفترة لا تقل عن نصف ساعة.

الابتعاد عن مصادر البروتين الحيواني لأنها تستغرق وقت كبير في الأمعاء والاعتماد على البروتينات النباتية بدلا منها .

الحرص على تناول وجبة الإفطار المحتوية علي الحبوب الكاملة مثل الشوفان أو الأرز البني وغيرهم من الحبوب الأخري

تناول مشروب الزنجبيل بصورة يومية لتحسين عملية الهضم .

طرق تنظيف القولون من البراز المتحجر

هناك بعض الخطوات التي تساعد في تنظيف القولون من البراز المتحجر للحصول على الراحة الجسدية وهى كالأتي