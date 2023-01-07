طريقة الثومية السوري المظبوطة جدا من غير بياض بيض بطعم أطيب من المطاعم

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طريقة الثومية السوري من أكثر الطرق التي باتت مطلوبة من الجميع، حتى تريد كل ست بيت أن تقوم بإعداد كل ما يرغب فيه صغارها بتناوله خارج بالمنزل، حتى تضمن أنهم يتناولون طعام صحي ونظيف، بدون الملوثات التي باتت منتشرة في كل مكان، ومن منطلق حرصنا الدائم على مساعدتك في تحقيق كل ما ترغبين فيه، سنوفر لكِ سيدتي الآن اكثر من طريقة يمكنك من خلالها الاستمتاع بطعم التوميه السوري في البيت أروع من التي تقدم في أفضل المطاعم، وثقي أنها ستنال على إعجاب جميع أفراد أسرتك. طريقة الثومية السوري الأصلية المكونات: رأس كبيرة من الثوم المقشر والمهروس ناعم.

ملعقة كبيرة من الملح الناعم.

نصف كوب من عصير الليمون.

كوب من الزيت النباتي.

كوب من زيت الزيتون. طريقة التحضير ضعي الثوم المهروس + الملح + عصير الليمون في الكبة الكهربائية.

احرصي على أن تمتزج جميع المكونات معًا حتى تصبح مزيج واحد متجانس.

اضيفي الزيت بشكل تدريجي أثناء الخلط في البداية ضعي الزيت النباتي ثم زيت الزيتون.

انتهي من سكب كل كمية الزيت اثناء الخلط جيدًا.

ثم حركي المكونات حتى يصبح لونها فاتح وأيضًا ذات قوام ناعم.

اسكبي الخليط في طبق التقديم ثم زينيها بقطرات من زيت الزيتون مع شريحة من الليمون، ثم قدميها على سفرتك. طريقة الثومية بالنشا المكونات: كوب ونصف من الماء.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

أربع ملاعق كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من بودرة الثوم.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

كوب إلا ربع من الزيت النباتي.

ثلاثة فصوص من الثوم المهروس. طريقة التحضير ضعي النشا مع الماء البارد وامزجي جيدًا حتى يذوب تمامًا.

ارفعي وعاء النشا على نار هادئة مع التقليب حتى تحصلين على قوام كثيف.

اتركيه حتى يبرد تمامًا.

احضري وعاء الخلاط الكهربائي ثم ضعي الثوم + عصير الليمون واخلطي جيدًا.

ثم أضيفي مزيج النشا مع خليط الثوم واستمري في الخلط مرة أخرى.

اسكبي الزيت النباتي بشكل تدريجي على شكل خط رفيع حتى تحصلين على قوام الثومية الناعم.

أضيفي الخليط في طبق التقديم ثم قدميها على سفرتك. طريقة الثومية بالزبادي المكونات كوبان من الزبادي الطبيعي بدون نكهة.

ملعقة كبيرة ونصف من المايونيز.

ثلاثة فصوص من الثوم المهروس.

عصير ثمرة من الليمون.

ربع ملعقة صغيرة من الملح. طريقة التحضير احضري وعاء عميق وضعي به الزبادي مع عصير الليمون + الملح ثم اخلطي كل المكونات معًا جيدًا.

أضيفي المكونات السابقة المايونيز + الثوم.

اخلطي كل المكونات معًا جيدًا.

ثم أفرغي الخليط في طبق التقديم وقدميها لأسرتك. طريقة الثومية بالمايونيز المكونات ربع كوب من المايونيز.

ملعقتان كبيرتان من الزبادي.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الثوم المهروس.

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي. طريقة التحضير ضعي كلًا من المايونيز + الزبادي في وعاء عميق واخفقي جيدًا حتى يصبح القوام ناعم وكريمي.

اضيفي الثوم + الزيت + الملح ثم استمري في الخلط.

ضعي المكونات في وعاء زجاجي للاحتفاظ بها. عمر شويل - جدة طريقة الثومية السوري المظبوطة جدا من غير بياض بيض بطعم أطيب من المطاعم - ثقفني

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