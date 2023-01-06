كريم ياباني طبيعي لتفتيح البشرة والتخلص من البقع والتصبغات والنمش

دايما بنشوف بشرة الآسيويات اليابانيات او الكوريات قد ايه بتكون حلوة وصافية وخالية من العيوب ، بالاضافة لاستخدامهم للمنتجات الآسيوية المعروفة للعناية بالبشرة ، كمان هما بيعتمدوا على الوصفات الطبيعية في العناية ببشرتهم ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم كريم ياباني طبيعي للبشرة ، هيساعد على تفتيح بشرتك, التخلص من البقع, التصبغات, النمش, التجاعيد ، وهيخلي بشرتك زجاجية وخالية من العيوب.

كريم ياباني طبيعي للبشرة:

الكريم تقدري تستخدميه كمان لتفتيح المناطق الحساسة زي منطقة البكيني, بين الفخدين, تحت الابطين, الكوعين, الركبتين ، واي مكان في الجسم فيه غمقان وتصبغات وعايزة تفتحيه.

المكونات:

– 2 معلقة كبيرة ارز ابيض ، تكون جودته كويسة.

– 200 مل ماية (حوالي ¾ كوباية).

– 3 معلقة كبيرة صابون مبشور (ممكن تستخدمي دوف او اي نوع تفضليه).

– 1 معلقة كبيرة نشا.

– عصير ½ برتقانة ، وممكن تستخدمي بداله عصير ليمون.

– 1 معلقة كبيرة لبن بودرة.

طريقة التحضير:

1- هاتي برطمان محكم الغلق حطي فيه الارز وضيفي له الماية.

2- اقفلي البرطمان وسيبي الارز منقوع في الماية لمدة 24 ساعة ، وممكن تسيبيه 48 ساعة ، كل ما المدة كانت اطول النتايج هتبقى افضل.

3- بعدها صفي الارز من الماية بتاعته ، وحطي الماية في حلة وضيفي لها الصابون المبشور ، وقلبيهم مع بعض كويس.

4- ضيفي لهم النشا وقلبي المكونات مع بعض.

5- ضيفي عصير البرتقان وقلبي الخليط كويس.

6- ضيفي اللبن البودرة وقلبيه لحد ما يدوب كويس وميبقاش في اي كتل في الخليط.

7- دلوقتي حطي المكونات كلها على نار منخفضة ، مع التقليب المستمر عشان الكريم مايتحرقش او يتكتل.

8- استمري في التقليب لحد ما الخليط يبقى قوامه سميك وكريمي ، ارفعيه من على النار وسيبيه يبرد شوية.

9- وكده الكريم يبقى جاهز ، انقليه في برطمان محكم الغلق للاستخدام.

طريقة الاستخدام:

تقدري تسخدمي الكريم على الوش, الرقبة, الاماكن الحساسة, واي مكان في الجسم.

– ادهني الكريم يوميا على البشرة بطريقة التدليك في حركات دائرية ، وسيبيه 30 دقيقة ، وبعدها اغسليه بماية فاترة ، وبعدها ماية باردة.

– من الاسبوع التالت من استخدام الكريم هتبدأي تشوفي نتايج ملحوظة.

– خزني الكريم في التلاجة ، هيقعد معاكي لحد 7 ايام.

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