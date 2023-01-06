اللبس من زمان وهو جزء اساسي من طريقة تعبير كل حد فينا عن بيئته وتفكيره وكمان علاقاته، عشان كده كتير بنلاقي انه الكابلز سواء مخطوبين، مرتبطين، متجوزين اوقات كتير بيلبسوا couple matching outfits.. طيب ايه هي الاسباب وراء ده، وازاي ده ممكن يعبر عن علاقتك بالطرف التاني؟ خلينا نعرف سوا couple matching outfits.. 4 أساب ليه المرتبطين بيحبوا يلبسوا هدوم شبه بعضها

couple matching outfits.. أساب ليه المرتبطين بيحبوا يلبسوا هدوم شبه بعضها

عشان يبينوا علاقتهم للناس

الكابلز من مختلف الثقافات حول العالم بيعتمدوا على اسلوب لبس couple matching outfits عشان يلمحوا عن علاقتهم او يبينوها للناس، وده بيرجع لأن اللبس عموما خهو جزء من تعبيرنا عن شخصياتنا وعلاقتنا بشكل كبير، ده كمان بيبن انه الطرفين فيه بينهم تناغم وتفاهم وانه ازواقهم قريبة من بعضها.

عشان في التجمعات والمناسبات يكون شكلهم مميز

الـcouple matching outfits كمان بتخلي شكل اي اتنين في اي تحمع او مناسبة مميز جدا وكمان بتوصل المعلومة لأي حد اول مرة يشوف اي طرف فيكم انه انتوا مرتبطين وبتجمعكم علاقة، ودي حاجة بنشوف الممثلين والمشاهير بيعملوها في المناسبات العامة والمهرجانات، عشان يعبروا عن ارتباطهم ببعض.

عشان يعلنوا عن خطوبتهم او ارتباطهم

طبعا اهم واعظم مناسبة ممكن تجربوا انتوا الاتنين تلبسوا فيها outfits زي بعضها هي خطوبتكم او قراية فتحتكم، وده من زمان جدا بنشوفه في افراحنا لما بيكون لون كرافت بدلة العريس هو لون فستان العرروسة، الهنود كمان بيلبسوا غفي افراحهم outfits من نفس اللون والتطريز وخامة القماش وكل حاجة، تعبيرا عن وحدتهم سوا والحياة الجديدة اللي هتجمعهم.

عشان يوطدوا علاقتهم

الطريقة دي في اللبس كمان بتخلق مواقف يكون فيها حوار بين الطرفين، من نوع هنلبس ايه شبه بعض يعجبهم هما الاتنين، لفترة الاختيارات والتنسيقات والشوبينج وهكذا.. المراحل دي كلها بتوطد العلاقات في اي علاقة بشكل غير متعمد، لكن بيبان تأثيرها مع تكرار المواقف وعلى المدي الطويل بتخلق تقارب في وجهات النظر والتفكير، سواء في الملابس او في غيرها.