10 اكلات موفرة لمصروف البيت من غير لحوم ولا فراخ

التوفير في مصروف البيت وتدبير الميزانية من المهام الصعبة على كل ستات البيوت ، وفي بعض الاوقات بيكون صعب السيطرة على متطلبات الاسرة ، وبتحتاجي اكلات موفرة لمصروف البيت من غير لحوم او فراخ ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنساعد ست البيت في المهمة دي وهنشارك معاكم اكلات ممكن تقلل لك في الميزانية الخاصة بوجبة الغدا ، وفي نفس الوقت صحية ومفيدة ، وتقدري تحضريها بسهولة.
اكلات موفرة لمصروف البيت:
1- الكشري:
الكشري اكيد من اول الاختيارات للاكلات اللي من غير لحوم ، ومليان بالمكونات المغذية ، وتقدري تعمليه بالعدس الاصفر او العدس البني.
– في حلة على النار حطي زيت وحمري فيه كمية من البصل المبشور ، لحد ما يتحول للون البني ويبقى مقرمش ، خدي نص كمية البصل المتحمر خليها على جنب.
– ضيفي مع باقي البصل العدس البني وقلبيه كويس ، بعدها ضيفي الماية والملح والكمون ، وسيبيه يغلي وضيفي الارز وسيبيه لحد ما يستوي ، في حالة لو هتعمليه بعدس اصفر ، ضيفي العدس مع الارز يستوا مع بعض.
– جهزي صوص الطماطم ، ضيفي فصوص ثوم مفرم في شوية زيت على النار وقلبيه لحد ما لونه يصفر ، وضيفي عليه عصير الطماطم ، وتبليها بالملح والفلفل الاسود وسيبيها لحد ما تتسبك.
– قدمي الكشري مع المكرونة المسلوقة, الحمص, الدقه, صلصة الطماطم والبصل المتحمر.
2- البصارة:
البصارة من الاكلات اللي دايما كانوا جداتنا بيعملوها وهي مفيدة وصحية جدا.
– هاتي بصلة متقطعة قطع صغيرة حمريها في الزيت ، وخدي نصها للتقلية.
– وفي باقي كمية البصل ضيفي البقدونس والكزبرة المفرومين والبصل المجروش بعد نقعه في الماية واخر حاجة ضيفي الماية ، والملح والكمون.
– سيبي المكونات كلها مع بعض على النار لحد ما الفول المجروش يستوي ، وبعدها اضربي الخليط بالهاند بلندر لحد ما يبقى قوامه ناعم.
– صبي البصارة في الاطباق ورشي على الوش البصل المتحمر ، وتتاكل مع العيش.
3- الكشك:
هي اكلة من اصول شركسية وبتتعمل بشوربة الفراخ ، ولو مش متوفرة ممكن تعمليها بمكعبات مرقة دجاج.
– حطي شوربة الفراخ في حلة النار وضيفي لها ½ كوباية ارز وسيبيها لحد ما الارز يستوي.
– في حلة تانية حطي بصلة متقطعة حلقات حمريها في الزيت ، خدي نص كمية البصل المتحمر للتقلية والنص التاني حطي عليه شوية دقيق ، قلبيه لحد ما لونه يصفر ، بعدها ضيفي كوباية لبن وقلبيهم مع بعض كويس لحدا ما الخليط يبقى ناعم من غير اي كتل.
– اخر حاجة ضيفي الارز للخليط وقلبيهم مع بعض.
– قدمي الكشك في الاطباق ورشي على الوش البصل المتحمر ، ممكن تقدميه مع البطاطس المقلية والسلطة.
4- كرات البطاطس بالجبنة:
– اسلقي البطاطس واهرسيها وضيفي لها شوية بقسماط مطحون لحد ما الخليط يتماسك.
– شكلي الخليط كرات واحشيها بالجبنة المثلثات او اي نوع جبنة تفضليه ممكن موتزاريلا, شيدر ، واقليها بزيت غزير ، تتقدم مع السلطة او في ساندوتشات.
5- البيتزا:
البيتزا المتجهزة في البيت من الاكلات الموفرة اللي ممكن تحضريها بأي بواقي اكل متوفرة عندك في البيت او بقايا اجبان متنوعة.
عجينة البيتزا نفسها بسيطة بتتكون من 2 كوباية دقيق مع 1 كوباية ماية ومعلقة زيت ومعلقة خميرة ومعلقة سكر ورشة ملح اخلطي المكونات مع بعض كويس وسيبيها تتخمر لمدة ساعة وشكليها ، وحطي فوقيها اي اضافات متوفرة عندك ، ودخليها الفرن لمدة 20 دقيقة.
6- شوربة الخضار:
– شوربة الخضار تقدري تعمليها بالخضار المتوفر عندك في البيت بطاطس, كوسة, جزر, فاصوليا خضرا ، قطعيهم وشوحيهم مع بعض مع بصل وثوم مفرومين في معلقة زيت او زبدة.
– ضيفي الشوربة او الماية مع مكعبين مرقة دجاج ، وسيبيهم على النار لحد ما الخضار يستوي ، وشوربة الخضار من الاكلات الصحية والمفيدة جدا.
– ممكن تقدميها جنب الارز الابيض.
7- شوربة العدس:
هي من الاكلات اللي بتدي الجسم طاقة عشان كده هي من انسب الاكلات الشتوية ، وفي نفس الوقت اكلة مغذية ومشبعة.
– اغسلي العدس الاصفر وصفيه ، وحطيه في حلة مع بصلة, 6 فصوص ثوم, 1 ثمرة طماطم, 1 ثمرة جزر, 1 ثمرة بطاطس ، وضيفي الماية لحد ما تغطي المكونات وحطيها على نار عالية لحد ما تغلي.
– قللي النار وسيبيها على النار لحد ما العدس يستوي ، وبعدها اضربيه بالهاند بلندر لحد ما يبقى قوامه ناعم ، وقدميه مع الخبز المحمص.
8- المسقعة:
هي اكلة موفرة واقتصادية وتقدري تحضريها باللحمة المفرومة او من غير لحمة.
– اقلي شرايح الباذنجان, البطاطس, الفلفل الاخضر في الزيت ، وسيبيها على جنب على ورق مطبخ عشان تمتص الزيوت الزيادة.
– في حلة على النار ضيفي البصل المفروم مع الزيت والثوم المفروم وقلبيهم مع بعض لحد ما لونهم يتحول للاصفر ، بعدها ضيفي عصير الطماطم وسيبيها تغلي.
– في صينية رصي شرايح الباذنجان, البطاطس, الفلفل وحطي فوقيها خليط الطماطم ، ودخليها الفرن لمدة ½ ساعة ، وتتقدم مع الخبز.
9- صوابع الباذنجان المقلية:
– قطعي الباذنجان الرومي لصوابع ، واغمسيها في الدقيق ، وبعدين البيض ، وبعدها البقسماط.
– حمريها في زيت غزير ، وتتقدم في سندوتشات.
10- حواوشي الخضروات:
الحواوشي من الاكلات الشعبية اللي كتير منها بيحبها لكن تقريبا كلنا بنعمله باللحمة ، لكن انتي تقدري كمان تعمليه بالخضروات بس من غير اي نوع لحوم.
– في الخبز حطي شرايح الطماطم, حلقات البصل المشوي, حلقات البطاطس المقلية, الفلفل المقلي.
– دخلي الخبز الفرن لحد ما ياخد لون بني دهبي ويقرمش شوية ، او ممكن تعمليه في الطاسة على النار على الجانبين.
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