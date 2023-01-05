10 اكلات موفرة لمصروف البيت من غير لحوم ولا فراخ

التوفير في مصروف البيت وتدبير الميزانية من المهام الصعبة على كل ستات البيوت ، وفي بعض الاوقات بيكون صعب السيطرة على متطلبات الاسرة ، وبتحتاجي اكلات موفرة لمصروف البيت من غير لحوم او فراخ ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنساعد ست البيت في المهمة دي وهنشارك معاكم اكلات ممكن تقلل لك في الميزانية الخاصة بوجبة الغدا ، وفي نفس الوقت صحية ومفيدة ، وتقدري تحضريها بسهولة.

اكلات موفرة لمصروف البيت:

1- الكشري:

الكشري اكيد من اول الاختيارات للاكلات اللي من غير لحوم ، ومليان بالمكونات المغذية ، وتقدري تعمليه بالعدس الاصفر او العدس البني.

– في حلة على النار حطي زيت وحمري فيه كمية من البصل المبشور ، لحد ما يتحول للون البني ويبقى مقرمش ، خدي نص كمية البصل المتحمر خليها على جنب.

– ضيفي مع باقي البصل العدس البني وقلبيه كويس ، بعدها ضيفي الماية والملح والكمون ، وسيبيه يغلي وضيفي الارز وسيبيه لحد ما يستوي ، في حالة لو هتعمليه بعدس اصفر ، ضيفي العدس مع الارز يستوا مع بعض.

– جهزي صوص الطماطم ، ضيفي فصوص ثوم مفرم في شوية زيت على النار وقلبيه لحد ما لونه يصفر ، وضيفي عليه عصير الطماطم ، وتبليها بالملح والفلفل الاسود وسيبيها لحد ما تتسبك.

– قدمي الكشري مع المكرونة المسلوقة, الحمص, الدقه, صلصة الطماطم والبصل المتحمر.

2- البصارة:

البصارة من الاكلات اللي دايما كانوا جداتنا بيعملوها وهي مفيدة وصحية جدا.

– هاتي بصلة متقطعة قطع صغيرة حمريها في الزيت ، وخدي نصها للتقلية.

– وفي باقي كمية البصل ضيفي البقدونس والكزبرة المفرومين والبصل المجروش بعد نقعه في الماية واخر حاجة ضيفي الماية ، والملح والكمون.

– سيبي المكونات كلها مع بعض على النار لحد ما الفول المجروش يستوي ، وبعدها اضربي الخليط بالهاند بلندر لحد ما يبقى قوامه ناعم.

– صبي البصارة في الاطباق ورشي على الوش البصل المتحمر ، وتتاكل مع العيش.

3- الكشك:

هي اكلة من اصول شركسية وبتتعمل بشوربة الفراخ ، ولو مش متوفرة ممكن تعمليها بمكعبات مرقة دجاج.

– حطي شوربة الفراخ في حلة النار وضيفي لها ½ كوباية ارز وسيبيها لحد ما الارز يستوي.

– في حلة تانية حطي بصلة متقطعة حلقات حمريها في الزيت ، خدي نص كمية البصل المتحمر للتقلية والنص التاني حطي عليه شوية دقيق ، قلبيه لحد ما لونه يصفر ، بعدها ضيفي كوباية لبن وقلبيهم مع بعض كويس لحدا ما الخليط يبقى ناعم من غير اي كتل.

– اخر حاجة ضيفي الارز للخليط وقلبيهم مع بعض.

– قدمي الكشك في الاطباق ورشي على الوش البصل المتحمر ، ممكن تقدميه مع البطاطس المقلية والسلطة.

4- كرات البطاطس بالجبنة:

– اسلقي البطاطس واهرسيها وضيفي لها شوية بقسماط مطحون لحد ما الخليط يتماسك.

– شكلي الخليط كرات واحشيها بالجبنة المثلثات او اي نوع جبنة تفضليه ممكن موتزاريلا, شيدر ، واقليها بزيت غزير ، تتقدم مع السلطة او في ساندوتشات.

5- البيتزا:

البيتزا المتجهزة في البيت من الاكلات الموفرة اللي ممكن تحضريها بأي بواقي اكل متوفرة عندك في البيت او بقايا اجبان متنوعة.

عجينة البيتزا نفسها بسيطة بتتكون من 2 كوباية دقيق مع 1 كوباية ماية ومعلقة زيت ومعلقة خميرة ومعلقة سكر ورشة ملح اخلطي المكونات مع بعض كويس وسيبيها تتخمر لمدة ساعة وشكليها ، وحطي فوقيها اي اضافات متوفرة عندك ، ودخليها الفرن لمدة 20 دقيقة.

6- شوربة الخضار:

– شوربة الخضار تقدري تعمليها بالخضار المتوفر عندك في البيت بطاطس, كوسة, جزر, فاصوليا خضرا ، قطعيهم وشوحيهم مع بعض مع بصل وثوم مفرومين في معلقة زيت او زبدة.

– ضيفي الشوربة او الماية مع مكعبين مرقة دجاج ، وسيبيهم على النار لحد ما الخضار يستوي ، وشوربة الخضار من الاكلات الصحية والمفيدة جدا.

– ممكن تقدميها جنب الارز الابيض.

7- شوربة العدس:

هي من الاكلات اللي بتدي الجسم طاقة عشان كده هي من انسب الاكلات الشتوية ، وفي نفس الوقت اكلة مغذية ومشبعة.

– اغسلي العدس الاصفر وصفيه ، وحطيه في حلة مع بصلة, 6 فصوص ثوم, 1 ثمرة طماطم, 1 ثمرة جزر, 1 ثمرة بطاطس ، وضيفي الماية لحد ما تغطي المكونات وحطيها على نار عالية لحد ما تغلي.

– قللي النار وسيبيها على النار لحد ما العدس يستوي ، وبعدها اضربيه بالهاند بلندر لحد ما يبقى قوامه ناعم ، وقدميه مع الخبز المحمص.

8- المسقعة:

هي اكلة موفرة واقتصادية وتقدري تحضريها باللحمة المفرومة او من غير لحمة.

– اقلي شرايح الباذنجان, البطاطس, الفلفل الاخضر في الزيت ، وسيبيها على جنب على ورق مطبخ عشان تمتص الزيوت الزيادة.

– في حلة على النار ضيفي البصل المفروم مع الزيت والثوم المفروم وقلبيهم مع بعض لحد ما لونهم يتحول للاصفر ، بعدها ضيفي عصير الطماطم وسيبيها تغلي.

– في صينية رصي شرايح الباذنجان, البطاطس, الفلفل وحطي فوقيها خليط الطماطم ، ودخليها الفرن لمدة ½ ساعة ، وتتقدم مع الخبز.

9- صوابع الباذنجان المقلية:

– قطعي الباذنجان الرومي لصوابع ، واغمسيها في الدقيق ، وبعدين البيض ، وبعدها البقسماط.

– حمريها في زيت غزير ، وتتقدم في سندوتشات.

10- حواوشي الخضروات:

الحواوشي من الاكلات الشعبية اللي كتير منها بيحبها لكن تقريبا كلنا بنعمله باللحمة ، لكن انتي تقدري كمان تعمليه بالخضروات بس من غير اي نوع لحوم.

– في الخبز حطي شرايح الطماطم, حلقات البصل المشوي, حلقات البطاطس المقلية, الفلفل المقلي.

– دخلي الخبز الفرن لحد ما ياخد لون بني دهبي ويقرمش شوية ، او ممكن تعمليه في الطاسة على النار على الجانبين.

طريقة عمل شوربة مينستروني الايطالية