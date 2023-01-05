كنز رباني كريم النشا والخل الرهيب لتفتيح البشرة والتخلص من البثور

كريم النشا والخل ، يعتبر نوع من الخلطات والكريمات الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والبثور السوداء من منطقة الأنف وحول الفم، وتعمل هذه الوصفة السحرية على شد البشرة والتخلص من علامات الشيخوخة المبكرة، وتعمل أيضاً على تفتيح البشرة والمناطق الداكنة والحساسة، وتبحث دائماً السيدات والفتيات على كريمات وخلطات طبيعية وفعالة لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والبثور السوداء والحبوب وتفتيح الاماكن الداكنة والحساسة ، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير كريم النشا والخل الرهيب لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والبثور السوداء والحبوب وتفتيح الاماكن الداكنة والحساسة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل كريم النشا والخل

يتكون كريم النشا والخل من بعض المكونات الرهيبة التي تعمل على شد البشرة والتخلص من البثور السواء وهي كالآتي:-

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

2 ملعقة كبيرة من الخل.

3 ملعقة كبيرة من النشا.

5 نقاط من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم النشا والخل الرهيب لتفتيح البشرة وإزالة البثور السوداء والحبوب وتفتيح الاماكن الداكنة والحساسة وهي كالتالي:-

تحضير طبق ونضع به النشا والبيكنج بودر ونقلب المكونات جيداً حتى الحصول على خليط متجانس. ثم نضيف بعد ذلك خل التفاح والفازلين ونقلب المكونات جيداً حتى الحصول على خليط متجانس. نقوم بغسل الوجه جيداً بالماء الفاتر ثم نضيف له الكريم ونتركه لمدة نصف ساعة حتي يجف تماماً. ثم بعد ذلك نغسل الوجه بالماء البارد جيداً ثم نجفف البشرة جيداً بمنشفة نظيف وعدم التعرض لأشعة الشمس. نكرر هذه الوصفة السحرية على البشرة يومين في الأسبوع حتي الحصول على نتائج فعالة ومضمونة.

فوائد النشا للبشرة

هناك بعض الفوائد التي تمنحها النشا للبشرة الدهنية وهي كالآتي:-