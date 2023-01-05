أسهل طريقة لعمل الزلابية المقرمشة في البيت خطوة بخطوة وبدون تعب وبأقل مجهود

تعتبر الزلابية من أهم الحلويات الشرقية اللذيذة التي قد يفضلها الكبار والصغار، كما أنها من حلويات شهر رمضان الكريم التي عادًة ما يتم تقديمها في العزائم المختلفة، لذلك قد تهتم الكثير من النساء عن البحث عن طريقة تحضير الزلابية في المنزل بنفس طعم وشكل المحلات، والآن من خلال السطور القادمة سوف نتعرف على طريقة تحضير الزلابية بشكل تفصيلي بخطوات بسيطة وبمكونات متواجدة في كل منزل.

طريقة عمل الزلابية

2 كوب كبير من الدقيق الأبيض المنخول.

½ ملعقة كبيرة من الزيت.

½ ملعقة كبيرة من اللبن البودر.

¼ كوب من النشا.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

كوب أو أكثر من الماء الدافئ.

رشة ملح.

كمية قليلة من السكر البودرة الناعم.

كوب من الشربات أو القطر البارد.

طريقة التحضير:

نخلط النشا مع الدقيق في إناء ثم نتركه جانبا.

نخلط الماء الدافئ والسكر والخميرة سويًا ثم نتركها لكي تتخمر ونعجن عجينة البقلاوة.

انتظري عشر دقائق ثم انظري في وعاء الخميرة إن وجدتي رغوة بيضاء تتواجد على الوجه فقومي بإضافتها على الدقيق والنشا.

اخلطي المكونات جيدًا بهدوء لكي تحصلي على عجينة لينة متماسكة.

أضيفي الزيت على العجينة وتأكدي من خلطه مع العجين جيدا.

اتركي العجينة لمدة 15 دقيقة لكي تتخمّر وترتاح ويُفضل أن تبقى في مكان دافئ أو بداخل الفرن من دون إشعالها.

تُملئ الطاسة بزيت القلي وقومي بتسخينه جدًا.

جهزي وعاء صغير به زيت لكي نُقطع العجينة به.

ضعي العجينة بداخل كيس حلواني وقصي بالمقص بحجم البقلاوة وانزليها في الزيت مباشرة.

كرري ذلك حتى تنتهي من العجينة كلها، لكن مع كل مرة قومي بغمس المقص بداخل الزيت حتى لا تلتصق العجينة بالمقص.

قلبي الزلابية في الزيت حتى تأخذ لونًا ذهبي وتصبح مقرمشة.

اخرجيها من الزيت على مصفاة لكي يتصفى الزيت منها تمامًا.

أضيفي الزلابية بداخل القطر واتركيه حتى تتشرب من الشربات.

طريقة عمل قطر الزلابية

المقادير

كوب ماء.

نصف كوب سكر.

ملعقة ليمون.

فانيليا.

طريقة التحضير

ضعي كوب الماء على النار و أضيفي له السكر وقلبي وهو على النار حتى يذوب.

ضعي الليمون بعد أن يغلي الخليط، ومن بعده الفانيليا.

يُضاف على الزلابية بعد أن تُصفى من الزيت.

عرفت الزلابية المقرمشة بأنها ذو مذاق متميز ورائع، حيث يحبة الكثير منا ويحبون تناولة باستمرار، ولكن ليس الكثير يعرفون طريقة تحضيرة في البيت لذلك يقومون بشراء الزلابية من محلات الحلويات، حيث يمكن أن نقوم بعمل الزلابية بعدة أطعمة مختلفة، مثل الزلابية بالعسل، أو الزلابية بالسكر، او الزلابية بالشيكولاتة، إذن عليك اختيار الطعم المحبب لكي.

تعرف الزلابية بلقمة القاضي وفي بدان عربية كثيرة تعرف بالعوامة، وهي من أشهر الحلوى الشرقية التي تعتبر طبق مفضل عند الكثيرين وبخاصة الشعب المصري، وتكون عبارة عن كرات عجين تقلى في الزيت لتصبح مقرمشة ويتم تقديمها مع العسل أو السكر حيث الرغبة، ولهذا السبب يزداد رغبة الكثيرين في معرفة أسهل طريقة لتحضيرها في المنزل.