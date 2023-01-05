بسكويت الشوفان بالعسل اللذيذ والشهي بطريقة سليمة وصحية وأفضل من محلات المخبوزات

ونقدم لك بسكويت الشوفان بالعسل اللذيذ والشهي علي أصوله السليمة وبطريقة أفضل من محلات الحلويات والمخبوزات الكبري، حيث يعتبر من أهم وأقوى المخبوزات والحلويات المفيدة جداً للصحة العامة والجسم بشكل كبير، كما أن بسكويت الشوفان بالعسل أحد أكثر المخبوزات التي يبحث عنها جميع أفراد العائلة وخاصة السيدات والفتيات والشباب بشكل، وخاصة الذين يعانون من أمراض السمنة المفرطة حيث أن بسكويت الشوفان يساعد على حرق الدهون الضارة بالجسم وتحويلها إلى ألياف طبيعية وصحية ومفيدة، كما أن هناك الكثير من السيدات والفتيات اللاتي لا يعرفن الطريقة السليمة والصحية لعمله في المنزل، ولذلك يلجأن إلي الذهاب الى محلات المخبوزات والحلويات وذلك لشرائها ولذلك فإننا دائما ما ننصح بعدم الإفراط في الذهاب إلى تلك المحلات لشراء بسكويت الشوفان بالعسل ويفضل عملها في المنزل، وذلك في ظل الظروف العالمية الراهنة والتي أنتشرت فيها العديد من الأمراض المعدية والخطيرة على صحة وسلامة المواطنين في جميع أنحاء العالم وخاصة في مصر بشكل كبير، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة صحية لعمل أحلي وأطعم بأقل تكلفة ممكنة لعمل أحلي بسكويت الشوفان بالعسل اللذيذ والشهي.

طريقة عمل بسكويت الشوفان بالعسل ومكوناتها

المكونات

ثلاث أكواب من الدقيق.

كوب واحد ونصف من العسل.

كوب ونصف من الحليب السائل.

كوب واحد من الزيت النباتي.

نصف كوب من الشوفان.

ملعقتان كبيرتان من البيكنج بودر.

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا.

بيضة واحدة.

طريقة التحضير