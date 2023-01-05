نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماسك رهيب لتبييض البشرة: سيجعل بشرتك كالأطفال وأكثر جمالا وتحدي2023 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم ماسك رهيب لتبييض البشرة , حيث يعتبر اختراع رهيب والمعجزة التي يعجز عنها جميع اطباء التجميل, ويعتبر ماسك اقسم بالله سحري في التفتيح والتبيض, وتبحث كل فتاه عن بشرة مشرقة وجميل, ويعتبر الماسك الرهيب لتبييض البشرة من أفضل الماسكات التي تساعد بشكل فوري علي التفتيح والتبيض, وتساعد علي تبيض الجسم والمناطق الحساسة ايضا, ويحتوي علي مواد تساعد في تفتيح البشرة فوري بشكل سحري لن تتخيلي كمية البياض والتفتيح التي سوف يظهر علي بشرتك من أول استخدام بفضل الله, واليوم سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا طريقة عمل ماسك رهيب لتبييض البشرة بشكل طبيعي وفعال جدا وطريقة مضمونة ومجربة2023.

مكونات عمل ماسك رهيب لتبييض البشرة سيجعلك كالأطفال وتحدي للحصول علي بشرة مثالية2023

سوف نتعرف علي المكونات التي نستخدمها لعمل الماسك السحري وهي تعتبر موجوده في كل منزل ها بنا نتعرف عليها:-

ثلاث ملاعق من الأرز المطحون.

ملعقتين ونصف من النشا.

نصف كوب من الحليب.

ثلاث ملاعق من ماء الورد.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي اسهل طريقة لتحضير الماسك الرهيب بطريقة مضمونة ومجربة لتبييض البشرة بشكل مبهر للغاية وهي كما يأتي:-

نحضر وعاء عميق ونضع بداخلة الأرز والنشا ونخلط المكونات الجافة جيدا وبشكل مضمون. ثم نضيف الحليب ونستمر في التقليب حتي تتجانس المكونات مع بعضهم البعض وبشكل مبهر. ثم نضيف ماء الورد بتدريج ونقلب حتي يصبح خليط كريمي متجانس للغاية وجاهز للاستخدام. ثم نضع الخليط في علبة محكمه ونضع في الثلاجة لمدة ثلاث ساعات قبل الاستخدام.

طريقة الاستخدام

سوف نتعرف الان علي طريقة بسيطة جدا للاستخدام الماسك علي البشرة بطريقة مضمونة للغاية وهي كما يلي:-