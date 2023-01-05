ماسكات القهوة لتفتيح البشرة وشد التجاعيد من أول إستعمال

تعتبر القهوة من أهم المواد الطبيعية التي تساعد في تفتيح البشرة والتخلص من الكثير من المشكلات المختلفة مثل البقع الغامقة أو الحبوب أو التجاعيد، وذلك من خلال تطبيق القهوة على البشرة في بعض الوصفات المميزة التي تحتوي على مجموعة من المكونات الطبيعية الأخرى التي من خلالها يتم الحصول على أفضل وأسرع النتائج، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على أفضل وصفات القهوة وطريقة التحضير والاستخدام.

القهوة كوصفة طبيعية لتفتيح البشرة وعلاج التجاعيد

تختلط القهوة مع العديد من المكونات الطبيعية البسيطة الموجودة في كل منزل، فنحصل على وصفة طبيعية تماماً، خالية من أي مادة تضر بالجلد والبشرة، وأهم وصفات القهوة المميزة هي كالآتي:

ماسك القهوة مع الكاكاو لتفتيح البشرة

المكونات:

2 ملعقة كبيرة من القهوة.

2 ملعقة كبيرة من الكاكاو.

3 ملاعق كبيرة من اللبن الحليب.

الخطوات:

اخلطي القهوة مع الكاكاو.

أضيفي اللبن الحليب إليهم.

قومي بالتقليب وخلط هذه المكونات.

يتم فرد هذه الخلطة على وجهك.

اتركيها على وجهك لمدة ربع ساعة.

افركي هذه المكونات بيدك.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر فقط.

يعاد تكرار الوصفة للحصول على أفضل النتائج.

ماسك القهوة مع بياض البيض

المكونات:

عدد 1 بياض بيضة.

ملعقة واحدة من القهوة.

الخطوات:

ضيفي بياض البيض إلى ملعقة القهوة.

اخلطيهم مع بعض جيدًا حتى تمام التجانس.

قومي بتوزيع هذا الخليط على وجهك، لمدة عشر دقائق.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر

إذا قمت بتكرار هذه الخطوات مرتين في الأسبوع، فسوف تحصلين على نتيجة مميزة، حيث إن بياض البيض له دور أساسي، وفعال في إزالة التجاعيد، وشد الوجه.

ماسك القهوة مع ماء الورد

المكونات:

نصف كوب من القهوة.

نصف كوب من ماء الورد.

الخطوات:

يتم خلط القهوة مع ماء الورد.

افردي هذا الخليط على وجهك.

انتظري لمدة عشرين دقيقة.

قومي بفرك الخليط.

ثم غسله بالماء.

شاهدي النتيجة، حيث إن ماء الورد يساعد على التخلص من الهالات السوداء تحت العين، مما يؤدي إلى تفتيح، ونضارة البَشَرَة.

ماسك القهوة مع عسل النحل

المكونات:

ملعقة كبيرة من القهوة.

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

الخطوات: