نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيك الشاي الهشه والشهية واللذيذة بطريقة سليمة وصحية وأفضل من محلات المخبوزات في المقال التالي

يعد كيك الشاي الشهية واللذيذة من أحلي وألذ أنواع المخبوزات والحلويات المحبب تناولها لدي جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال، والذين يقبلون على تناولها بشكل كبير وذلك لتمتعها بالطعم الرائع ورائحتها الشهية، كما يعتبر كيك الشاي من أكثر أنواع الحلويات المشهورة والمنتشرة في جميع محلات الحلويات والمخبوزات، والتي يتم عملها في جميع المناسبات السعيدة والافراح والحفلات والأعياد وخاصة في أعياد ميلاد أبنائنا وبناتنا بشكل كبير، كما أن كيك الشاي يفضل تناولها في وجبة الإفطار بجانب كوب من الحليب أو الشاي أو العصير الطازج أو النسكافيه أو العديد من المشروبات الأخري، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة لعمل ألذ وأطعم كيك الشاي الشهية بالمنزل. طريقة عمل كيك الشاي ومكوناتها ونقدم لك عزيزتي أفضل وأحلي كيك الشاي الصحي والمفيد جداً للصحة العامة والجسم والتي تحتوي على المكونات الغذائية الهامة والمفيدة الآتية:- المكونات أربعة بيضات.

كوب من السكر.

ملعقتان كبيرتان من الفانيليا السائلة.

كوب إلا ربع من الزبدة.

كوب من اللبن.

باكو بيكنج بودر.

دقيق الحلويات حسب الرغبة. طريقة التحضير قبل البدء في تحضير وعمل كيكة الشاي يجب علينا أن نشغل الفرن أولا علي درجة حرارة 180 درجة مئوية لكي تسخن جيدا.

يتم إحضار إناء ونضع به كوب من السكر ثم نضيف إليه كوب إلا ربع من الزبدة ويتم خفقهم بالمضرب الكهربائي جيدا لكي تصبح مثل الكريمة ثم نضيف إليه أربعة بيضات وملعقتان كبيرتان من الفانيليا السائلة ثم نقوم بإضافة كوب من اللبن ونقوم بضربهم جيدا بالمضرب الكهربائي علي سرعة هادئة.

وبعد ذلك نقوم بإضافة الدقيق المنخول حسب الرغبة ونضيف إليه باكو من البيكنج بودر ثم نقوم بتقلبيهم بمعلقة سمن السيلكون وفي اتجاه واحد لكي يتداخل الدقيق مع الخليط تماما ويعطينا قوام متوسط.

نقوم بإحضار صينية علي أي شكل من الأشكال المحببة ونقوم بدهنها بملعقة صغيرة من الزبدة ونضيف إليها رشه من الدقيق لعدم التصاق الكيك في الصينية ثم نقوم بصب هذا الخليط في الصينية ونقوم بإدخالها إلي الفرن.

وبعد ذلك نقوم بإخراج صينية الكيك من الفرن ونتركها لكي تبرد تماما.

ثم نضعها في طبق التقديم بعد أن نقطع كيكة الشاي علي شكل مربعات وتقديمها لأسرتك بجانب كوب من اللبن، أو الشاي،ط أو النسكافية. عمر شويل - جدة كيك الشاي الهشه والشهية واللذيذة بطريقة سليمة وصحية وأفضل من محلات المخبوزات - ثقفني رابط حجز تذاكر خليجي 25 اون لاين 2023 موقع اتحاد كأس الخليج الرسمي

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيك الشاي الهشه والشهية واللذيذة بطريقة سليمة وصحية وأفضل من محلات المخبوزات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.