ازاي تتعاملي مع ازالة الشعر لو بشرتك حساسة

البشرة لما بتبقى حساسة ، ممكن ازالة الشعر تكون مهمة متعبة بالنسبة لك ، لانك مش بتبقي عارفة نوعا ما ايه الاثار السلبية اللي هتسيبها على بشرتك ، ممكن مايحصلش حاجة ، او جلدك يحصله رد فعل سلبي شديد جدا ، ولكن في طرق معينة لازالة الشعر بتزيد او بتقل معاها احتمالية التهيج ، ومهم نعرف هي ايه ، والنهادرة من خلال موضوعنا هنتعرف مع بعض على طرق ازالة الشعر للبشرة الحساسة ، وايجابيات وسلبيات كل طريقة على بشرتك.

ازالة الشعر للبشرة الحساسة:

1- السويت:

السويت واحدة من طرق ازالة الشعر ، اللي تقدري من خلالها تتخلصي من الشعر الزائد على الوش والجسم لاسابيع ، وهي بتكون مصنوعة من مكونات طبيعية تماما ، وللسبب ده تعتبر من الطرق اللي ممكن تسبب تهيج للجلد بشكل اقل مقارنة بالمكونات الصناعية الموجودة في الشمع.

والميزة في السويت انك تقدري تشيلي بيها الشعر القصير ، ومش محتاجة تستني لما الشعر يطول عشان تشيليه بعكس ازالة الشعر بالشمع ، ولان السويت بتزيل في اتجاه نمو الشعر ، فده بيأدي للحد الادنى من شد الجلد ، وده معناه الم وتهيج اقل.

2- الحلاقة:

استخدام مكنة الحلاقة تعتبر من اسهل الطرق لازالة الشعر ، وتعتبر من اكتر الطرق اللي بيعتمد عليها البنات اللي بشرتهم حساسة.

بالرغم ان الطريقة دي ممكن تسبب اثار جانبية ، الا ان المشكلة مش في الطريقة نفسها على قد ما هي انك بتستخدمي ادوات غلط وبتعمليها بطريقة مش صح ممكن تضر بشرتك ، لو هتستخدمي طريقة الحلاقة لازم تستخدمي مكنة حلاقة مع ترطيب مدمج فيها وتستخدمي كريم حلاقة ، ولو انتي بالفعل بتستخدمي كريم حلاقة ، راجعي المكونات الموجودة فيه ، لان في اوقات كتير ممكن تحصل حساسية من اي مكون من مكونات الكريم ، والوصول للسبب هو المفتاح لمنع المشكلة.

3- ازالة الشعر بالليزر:

الليزر بيستخدم ضوء لتعطيل البصيلة ، وهتحسي في الجلسة بشوية حرارة وصدمة على الجلد ، واحيانا بيحصل من الليزر احمرار او انتفاخ بشكل مفرط ، عشان كده مهم قبل جلسة الليزر يتعمل اختبار على جزء صغير من الجلد عشان تعرفي رد فعل الجلد على ضوء الليزر ، ولو بتعملي الليزر في مركز مش في البيت ، قولي للمتخصصة ان بشرتك حساسة قبل ما تبدأ.

معظم العيادات المتخصصة بتحط جل لحماية الجلد اثناء الجلسة ، وده بيساعد على تبريده ، ولو انتي بتعملي ازالة الشعر في البيت بجهاز ليزر منزلي ، هتلاقي الجل والمنتجات المهدئة اللي بيتم استخدامها اثناء او بعد العلاج في الاماكن اللي بتبيع اجهزة الليزر المنزلية.

4- الشمع:

لو بتستخدمي الشمع للبشرة الحساسة ممكن يأدي لاحمرار وتقشير وتقشر الجلد ، عشان كده في بعض حالات حساسية الجلد المفروض ماتستخدمش الشمع ابدا لازالة الشعر ، وفي حالات تانية عليهم تجنب استخدام الشمع في اماكن معينة بس.

في كتير من الاوقات ، اللي بيسبب الاحمرار او الالم والكدمات هو استخدام نوع شمع غلط ، ممكن يكون غلط للشعر او المنطقة او انه شمع نوعه رديء ، وممكن تحصل مشاكل تانية من ازالة الشعر بالشمع بسبب عدم تحضير الجلد قبل الازالة بشكل صح او ازالة الشمع بطريقة غلط.

5- الفتلة:

طريقة الفتلة من الطرق المستخدمة لازالة الشعر من الوش من خلال سحب الشعر من الجذور بالخيط ، والطريقة دي مافيهاش اي مواد كيميائية او حرارة ، وبالتالي مافيش قلق انه ممكن يحصل حساسية او حروق من المنتج.

عادة الطريقة دي بتكون لطيفة على البشرة ، برغم ان بعض الاشخاص ممكن يحصلهم احمرار او نتؤات ، الا انه غالبا مش بيدوم فترة طويلة وبيروح بعد الازالة بفترة قصيرة ، ولكن الجانب السلبي الوحيد للخيط انه بيستخدم للوش بس ومينفعش في اي مكان تاني.

6- ازالة الشعر بالتحليل الكهربائي:

لو بشرتك حساسة اوي ، ممكن ازالة الشعر يبقى مصدر خوف وقلق بالنسبة لك ، وازالة كل الشعر او معظمه والتخلص منه بشكل دائم ممكن يأدي لراحة كبيرة ليكي ، ويعتبر التحليل الكهربائي هو الطريقة الوحيدة اللي تمت الموافقة عليها من ادارة الاغذية والعقاقير لازالة الشعر بشكل دائم ، الطريقة دي بتعتمد على استخدام تيار كهربائي بيناسب كل الوان البشرة والشعر.

في 3 طرق مختلفة بتستخدم في التحليل الكهربائي ، الا انه الاثار الجانبية المحتملة والنتايج ليها علاقة كبيرة بالطريقة اللي بيتم استخدامها ، بالاضافة لاحترافية المتخصصة ، والطريقة دي ممكن تبقى مؤلمة شوية ، عشان كده بيوصى غالبا باستخدام مخدر موضعي.

7- كريمات ازالة الشعر:

كريمات الشعر من الطرق اللي ممكن تأدي لاحمرار وتقشير وحتى حروق ، ولكن لو بشرتك مش شديدة الحساسية ، ممكن تبقى الكريمات الكيميائية هي الاختيار المناسب ليكي.

وفي حين ان كريمات ازالة الشعر ممكن تسبب تهيج للجلد ، الا انها ممكن ماتسببش اثار جانبية مع نوع البشرة المناسبة وباستخدامها بشكل صح ، “اتأكدي من استخدام تركيبة خاصة بالمنطقة اللي عايزة تشيلي منها الشعر, امشي على التعليمات, ماتسيبيش المنتج فترة طويلة على البشرة في اعتقادك انه ممكن يعمل نتيجة افضل, استخدمي المنتجات اللي بتحتوي على مكونات مرطبة زي الصبار اللي ممكن يساعد على منع التهيج ، وبعد الازالة اعملي العناية المناسبة للجلد باستخدام مرطب ومنتجات لطيفة على البشرة.

طريقة عمل صابونة طبيعية لازالة الشعر الزائد من الجسم