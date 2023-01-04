مفيش شك ان كلنا بنحلم بجسم مثالي مافيهوش اي ديفوهات، لكن لازم يكون في بالك دايما انه الهدف ما ينفعش ابدا يكون هو الشكل، صحتك البدنية والعقلية لازم تكون هي رقم 1 بالنسة لك، واهم هدف عندك، عشان كده لما بنيجي نبص لجسمنا او نراقبه ونهتم بيه، في عادات غلط وخطيرة صحيا على عقلك وجسمك لازم ما تعمليهاش، في المقال ده هنقولك 5 عادات غلط بخصوص جسمك بتحطك تحت ضغط.. اعرفيهم واتجنبيهم

5 عادات غلط بخصوص جسمك بتحطك تحت ضغط.. اعرفيهم واتجنبيهم

بتقيسي وزنك وطولك كل شوية

كتير مننا الميزان اساسي بالنسبة لهم في البيت، عشان نراقب بيه جسمنا ونضمن انه مش بيزيد في الوزن، وطبيعي جدا انه توزني نفسك مرة في الاسبوع، لكن لو لاحظتي انه الموضوع ده بدأ يبقى هوس بالنسبة لك او انك بقيتي تووزني نفسك كذا مرة في اليوم او بعد كل وجبة او تمرين، اعرفي انه دي علامة خطر وعاة سيئة هتأثر على صحتك البدنية والنفسية.

بتقرصي معدتك عشان تقيسي حجم الدهون

عادة تانية من عادات غلط بخصوص جسمك هي انك تكوني بتقرصي معدتك عشان تقيسي حجم الدهون، يعني مثلا انك تكوني مهووسة بمحيط بطنك او خصرك فتراقبيهم كل شوية وتقفي قدام المراية تقرصي المنطقة دي عشان تقدري حجم الدهون، اولا حجم الدهون مش بيتقاس كده خالص، تاني حاجة هي انه الطريقة دي ممكن مع الوقت تخليكي تجوعي نفسك عشان تحسي انه حجم الهون في ايك اقل، ودي حاجة مش صحية.

بتقارني جسمك بأجسام الناس التانية

زي ما احنا شخصيات مختلفة، اجسامنا كمان مختلفة.. ضروري جدا تبقي واعية كفاية انك ماتقارنيش جسمك بأجسام الموديل والبنات على انستجرام، لانه اغلب الصور دي بتكون مش واقعية ومعدلة وكمان بتكون الانظمة الغذائية اللي هما ماشيين عليها موّترة جدا وغير صحية بالمرة، ماتحاوليش تاخدي حبك لنفسك من صور مش واقعية على عالم افتراضي، جسمك يخصك انتي ودي رحلتك لوحدك.. ضروري تحبي نفسك زي ما هي وتطمحي انك تطوري من جسمك وعقلك وشخصيتك حسب امكانياتك انتي، مش المعايير اللي بتفرضها علينا السوشال ميديا.

بتخلي صورة جسمك تأثر على طاقتك

لما بتكوني بتعملي العادات غير الصحية اللي قلناها فوق، ده بيأثر على تفكيرك بشكل كبير جدا وبالتالي بيخلي صورة جسمك الحالية او اللي بتحلمي بيها تأثر على طاقتك فتبدأي تقللي من اكلك وتبطلي تلبسي هدوم بتحبيها او تقعدي مع ناس فاكرة انهم احسن منك مثلا، او انك تفكري في الاكل وفي تفسك غلط.. ضروي جدا ماتخليش صورة جسمك ايا كانت تأثر على تفكيرك او طاقتك او نظرتك الإيجابية لنفسك.

بتسببي لنفسك اضطرابات في الأكل

في دراسة اتعملت لقت انه فحص الجسم او مراقبته الزايدة عن الحد الطبيعي بتتسبب في تغيير عادات عند الافراد بشكل كبير، وده سبب مباشر في “اضطرابات الأكل”، زي انك تمنعي الاقل، او تقللي كمياته بشكل كبير او انك تمضغي الاكل وما تبلعيهوش مثلا لانك فاكرة انه ده هيقلل من احتمال انك تزيدي في الوزن، ودي حاجات غلط وخطر على الصحة بشكل كبير.

في النهاية مش غلط انك تراقبي جسمك وتهتمي بصحتك، لكن اعملي ده بطريقة صح وطبيعية زي انك تاكلي اكلات صحية وتتمرني بشكل منتظم ومستمر وتهتمي بصحتك العقلية والنفسية، وفي جميع الأحوال ضروري تحبي نفسك زي ما هي.