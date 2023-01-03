كريم رهيب لتفتيح اليدين: والقدمين بشكل مبهر للغاية ونتيجة مبهرة2023

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عمر شويل - جدة نقدم لكم كريم رهيب لتفتيح اليدين , حيث يعد من أفضل الكريمات التي تعمل علي تفتيح اليدين والقدمين في أسبوع واحد فقط سوف تحصلين علي أفضل نتيجة من التفتيح الفوري, حيث يعتبر من أقوي الطرق الصحية لتفتيح اليدين والقدمين وتبحث كل فتاه علي بشرة وجسم جميل وناصع البيضاء من جميع الأطراف, ويمكن عمل أكثر من ووصفة تساعد بشكل كبير علي التفتيح الفوري لليدين والقدمين والحصول علي قدمين خالية من التجاعيد وبشكل مبهر للغاية ومضمون ايضا وسوف نقدم لكم اليوم من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا طريقة عمل كريم رهيب لتفتيح اليدين والقدمين والنتيجة فورية من أول اسبوع ستلاحظين الفرق2023.

مكونات عمل كريم رهيب لتفتيح اليدين والقدمين في أسبوع فوري ونتيجة مبهر2023

سوف نتعرف الان علي المكونات التي من خلالها سوف نقوم بتحضير الكريم الذي سوف يساعدنا في تفتيح اليدين والقدمين فوري وهي كما يلي:-

نصف كوب من ماء الورد.

ملعقتين من الجليسرين.

ثلاث ملاعق من عصير الليمون.

ملعقة من خل التفاح.

ملعقة من عصير البرتقال.

طريقة التحضير

نتعرف اليوم علي ابسط طريقة لتحضير الماسك بخطوات سهلة للغاية داخل المنزل دون تعب ولا تكلفة سوف تلاحظين الفرق الكبير وهي كما يأتي:-

نقوم بأحضار وعاء عميق ونضع بداخله ماء الورد والجليسرين ونخلطهم جيد. ثم نضيف عليهم عصير الليمون وعصير البرتقال ونخلط جميع المكونات جيدا. ثم نضيف خل التفاح بخلط جميع المكونات السابقة جيدا حتي تحصلين علي خليط متجانس بشكل كبير.

طريقة الاستعمال

نقدم أفضل طريقة واسهل طريقة لاستعمال الماسك علي اليدين والقدمين للحصول علي نتائج فعاله في التفتيح الفوري وهي كالاتي:-

نحضر الخليط ثم نقوم بوضع الخليط علي اليدين والرجلين بتساوي حتي نغطي جميع الاطراف بشكل متناسق.

ثم نترك الخليط علي اليدين والقدمين لمه تتراوح من بين نصف ساعة الي ساعة كامله.

ثم نقوم بفرك الخليط من علي اليدين والقدمين بشكل دائري ثم نغسل اليدين والقدمين.

ونقوم بتكرار الوصفة والطريقة ثلاث مرات في الأسبوع للحصول علي أفضل نتائج من التفتيح.

فوائد كريم رهيب لتفتيح اليدين بكل سهولة ونتيجة مبهرة

نقدم لكم بعض الفوائد الخاصة بالكنز الرباني لتبييض البشرة و الحصول علي نتائج رهيبة في أسرع وقت ممكن وهي كالتالي:-.

يساعد في تفتيح اليدين حيث يعمل النشا علي التفتيح الفوري لليدين. يعالج جميع مشاكل سواد اليدين والقدمين ايضا. يفضل استخدام الكريم في المساء قبل النوم.

نصائح يجب اتباعها عند استخدام كريم رهيب لتفتيح اليدين تبييض مبهر2023

سوف نقدم لكم بعض النصائح التي يجب اتباعها عند استخدام الخليط الرهيب لتبييض اليدين للحصول علي أفضل نتائج مبهرة وهي كما يلي:-