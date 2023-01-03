كيكة الشاي العادية أسهل وأحلى من الكيكة الإسفنجية

كيكة الشاي العادية من الحلويات التي تحرص كثير من الأمهات على إعدادها بشكل يومي لتقديمها لأطفالهم في وجبة الإفطار أو بين الوجبات، فالكيك مغذي جداً بفضل مكوناته من البيض والحليب، وهما من المواد الغذائية الضرورية لنمو عظام الأطفال بشكل سليم، ويمكنك عمل الكيكة العادية بمكونات بسيطة ومتوفرة في مطبخك، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم، طريقة عمل كيكة الشاي العادية بنفس قوام الكيكة الإسفنجية وبمكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل.

مكونات كيكة الشاي العادية

تتميز مكونات كيكة الشاي العادية بتوفرها في المنزل ولا نحتاج لتحضيرها شراء أي مكونات مكلفة، وسوف نقدم كم فيما يلي المكونات اللازمة لعمل الكيكة بالمقادير المضبوطة:

2 كوب دقيق متعدد الأغراض.

نصف كوب نشا.

4 بيضات بحرارة الغرفة.

رشة ملح.

كوب ونصف سكر.

كوب إلا ربع زبدة أو زيت.

كوب حليب دافئ.

بشر قشر ليمونة واحدة.

ملعقة كبيرة عصير ليمون أو خل.

ملعقة كبيرة فانيليا.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

طريقة التحضير

طريقة تحضير كيكة الشاي العادية سهلة وسريعة وتتم بخطوات بسيطة، كما يلي:

ندهن قالب كيك متوسط الحجم بالزبدة أو السمن ويغلف بقليل من الدقيق لمنع التصاق الكيك بالقالب. ننخل المواد الجافة (كوبين دقيق، نصف كوب نشا). نشعل الفرن على درجة 170 حرارة سفلية فقط قبل البدء في عمل الكيكة لأن تسخين الفرن مسبقاً ضروري لنضج الكيكة بشكل جيد. نخفق بالمضرب الكهربي 4 بيضات مع رشة من الملح على سرعة عالية لمدة 5 دقائق. ثم نضيف كوب ونصف من السكر على ثلاث مرات، ونتابع خفق على سرعة عالية لمدة لا تقل عن 8 دقائق حتى نحصل على كيك خفيف ومرتفع. ثم نضيف كوب إلا ربع من الزبدة أو الزيت بالتدريج مع التقليب بالمضرب اليدوي. ثم نضيف كوب من الحليب الدافئ وليس الساخن مع التقليب بالمضرب اليدوي. ثم نضيف بشر قشر ليمونة وملعقة كبيرة من عصير الليمون أو الخل ليكسب الكيكة قوام خفيف جداً ويساعد على ارتفاعها. نضيف ملعقة كبيرة من الفانيليا ونقلب برفق. ثم نضيف المواد الجافة على ثلاث مرات مع التقليب برفق حتى نحصل على كيك خفيف ومرتفع. ننخل ملعقة كبيرة من البيكنج بودر على خليط الكيك مع التقليب برفق. نسكب خليط الكيك في القالب السابق تجهيزه، ثم تخبز الكيكة لمدة 45 دقيقة في الفرن الساخن مسبقاً على درجة 170 حتى تمام النضج. نخرج الكيكة من الفرن عند تمام النضج، وتترك لمدة 20 دقيقة بحرارة الغرفة ثم تقلب على صينية حتى تبرد تماماً. ثم تقطع الكيكة وتقدم مع كوب من الشاي أو الحليب بألف صحة وعافية.

أسرار نجاح الكيك

سوف نتعرف فيما يلي على نصائح مهمة لضمان نجاح عمل الكيك: