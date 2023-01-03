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طريقة قلي البطاطس المقلية بالماء، تعتبر البطاطس من الأكلات التى لا تكتمل أي مائدة بدون البطاطس المقلية المقرمشة والذهبية التي يعشقها الأطفال والكبار بشكل كبير ويتم تحضيرها في أي وقت وبجانب العديد من الوصفات الاخري، وكما يمكن تحضير البطاطس بأشكال مختلفة وطرق مختلفة أيضاً، وكما تحتوي البطاطس على نسبة كبيرة من العناصر الغذائية المختلفة التى يحتاجها جسم الإنسان، حيث تعمل البطاطس على إمداد الجسم بالطاقة والبروتين وغيرها من العناصر الغذائية المفيدة، كما أن طريقة تحضير البطاطس المقلية بالماء بسيطة وسهلة يتم تحضيرها بطريقة لا تأخذ وقت ولامجهود طويل، ‏ولذلك سوف نتعرف الآن على طريقة قلى البطاطس المقلية بالماء بخطوات بسيطة وسهلة في المنزل ولذلك من خلال هذا المقال. طريقة قلى البطاطس بالماء في المنزل المكونات: عدد أثنين ثمرة كبيرة من البطاطس.

عدد أثنين ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

كمية كبيرة من الماء البارد.

ملعقة كبيرة من ملح الطعام.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة كبيرة من مسحوق نشا الذرة. طريقة التحضير: الخطوة الأولى قومي بإحضار أثنين ثمرة من البطاطس ثم ابدائي في تقشير وتقطيع البطاطس إلى شرائح رفيعة حتى تصبح مقرمشة ولذيذة. الخطوة الثانية قومي بإحضار وعاء مناسب ثم بعد ذلك ضعي البطاطس في الوعاء مناسب وبعد ذلك غطي الوعاء بالماء البارد ثم بعد ذلك قومي بتركها في الوعاء حتى تنقع في الماء لمدة 15 دقيقة تقريباً. الخطوة الثالثة قومي بعد ذلك بتجفيف البطاطس جيداً من الماء وجففي البطاطس تماماً حتى نتخلص من كمية الماء وحتى نحصل على حبة بطاطس مقرمشة من الخارج ولينة من الداخل مثل الجاهز. الخطوة الرابعة قومي بوضع البطاطس في وعاء واتركي البطاطس في الوعاء لمدة 5 دقائق تقريباً ثم صفي البطاطس واتركيها تجف بإستخدام مناديل المطبخ. الخطوة الخامسة ابدائي بتحضير مقلاة البطاطس الجاهزة ثم ضعي في المقلاة ملعقة كبيرة من نشا الذرة وبعد ذلك ضعي البطاطس في المقلاة واتركيها حتى يكتمل التحمير وحتى تصبح البطاطس مقرمشة ولذيذة وحتى تمزج البطاطس جيداً حتى تصبح ذهبية. الخطوة السادسة اصبحت البطاطس المقرمشة جاهزة لتقديمها وقدميه الى أفراد الأسرة وبالهناء والشفاء. عمر شويل - جدة طريقة مبتكرة لقلي البطاطس بالماء في البيت بخطوات بسيطة - ثقفني متي موعد امتحانات نصف السنة 2023م بالعراق

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