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عمر شويل - جدة طريقة عمل الماسكرا فى المنزل، تعد العيون من أكثر المناطق التى تتمتع بجاذبية وجمال لجميع النساء، حيث أنهم يبحثون عن طرق تبرز جمال عينهم، ومن مستحضرات التجميل التى تعمل على تزيين العينين وإبراز جمالها هى الماسكرا، ولكنها تعمل على التهابات وضرر يؤذى العينين لوجود مواد كيميائية توجد فى صناعتها، ويمكن أن نعد فى المنزل ماسكرا طبيعية تغنيكى عن استخدام الماسكرا التى توجد فى مستحضرات التجميل، تحسن من مظهر العينين وتزيد كثافة وقوة الرموش وتظهر بمظهر لائق وجميل، واليكم طريقة إعداد ماسكرا طبيعية فى المنزل.

إعداد طريقة عمل الماسكرا فى المنزل

تعد الماسكرا من الاشياء المهمه التى تبرز جمال العينين وتعمل على إطالة الرموش واكسابها القوة والكثافة المطلوبة وتعد خطوات مكونات الماسكرا الطبيعية كما يلى.

المكونات

كحل اسود.

جليسرين.

تحضير طريقة إعداد الماسكرا

نضع الجليسرين فى بخار ماء ساخن، ثم نقوم بطحن الكحل إلى أن يصبح مثل الباودر ونضع معلقة من الجليسرين مع معلقة كبيرة من الكحل.

يقلب جيدا الخليط ونسكبه فى زجاجة ماسكرا فارغة ونظيفة.

نضع الماسكرا على الرموش بشكل طبيعى وأمن على العينين.

هذه الوصفة سوف تعمل على إطالة الرموش وكثافتها، كما أنها من الوصفات الآمنة تماماً على العينين.

إعداد وصفة الماسكرا بالنشا والكحل

النشا من المكونات التى تعمل على إطالة الرموش وإعطائها الكثافة العالية، كما أن جل الصبار من المكونات التى تعمل على منح الرموش الإطالة والمظهر الخارجى الجذاب، ويعد من أكثر الوصفات التى تمنحك رموش عالية دون أى يضرر يلاحقها.

المكونات

معلقة كبيرة من الكحل المطحون.

معلقة من جل الصبار.

معلقة من الفازلين الطبى.

معلقة كبيرة من النشا.

تحضير طريقة إعداد الماسكرا فى المنزل

نخلط كل من الكحل والنشا والفازلين جيداً، ثم نضع جل الصبار حتى يصبح القوام ناعم.

نضع الخليط على الرموش بواسطة فرشاة الماسكرا ونمشط حتى نحصل على رموش عالية وكثيفة.

بعد القيام بهذه الوصفة سوف تحصلين على ماسكرا طبيعية بدون اى تكتلات على الرموش، حيث أن الفازلين من أكثر المكونات الطبيعية التى تعمل على إطالة الرموش طبيعياً ويعمل أيضاً على تكثيفها ومنح العينين المظهر الخارجى اللامع الجذاب، وإذا أردت الحصول على ماسكرا أكثر ليونه عليكى بتزويد الوصفة بجل الصبار حتى يصبح القوام مظبوط.