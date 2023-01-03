طريقة عمل كوكيز الشوفان بالتفاح والقرفة ألذ سناك صحي

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طريقة عمل كوكيز الشوفان واحدة من الطرق العديدة للكثير من الوصفات التي أصبح الشوفان من مكوناتها الأساسية. فمؤخرًا بات الشوفان بديل للدقيق الأبيض عند الكثير من الناس اعتقادًا منهم أنه أصح فصار يدخل في الحلويات مثل الكب كيك وغيره من أنواع الكيك والبسكويت حتى كعك العيد أصبح بالإمكان إعداده به. ومن الجدير بالذكر أن كل هذه الوصفات وأكثر ستجدونها هنا في موقع ثقفني.
مقادير كوكيز الشوفان بالتفاح
في العادة بين الوجبات نشعر بالرغبة في تناول شئ خفيف وصحي في نفس الوقت بدلًا من اللجوء بشكل دائم إلى السكريات المصنعة وتناول الكثير من الحلوى. وتعتبر وصفة كوكيز الشوفان من الوصفات الصحية وستتأكدون من ذلك عند معرفة مكوناتها وهي:
- 2 ثمرة من التفاح.
- 100 جرام من اللوز أو البندق أو خليط بينهما.
- 6 ملاعق من رقائق الشوفان.
- ملعقة صغيرة من القرفة.
- قبضة يد من الزبيب أو أي نوع فواكه مجففة.
طريقة عمل كوكيز الشوفان الصحي
- لو تذكرون فقد قدمنا لكم سابقًا أنواع بسكويت بالشوفان وكانت جيدة جدًا لكن المميز في هذه الوصفة أنها تعتمد بشكل كلي على الفواكه والمكسرات بالإضافة إلى الشوفان. فلا يتم استخدام أي نوع من المحليات فيها غير الفاكهة كما لا يوجد بيض أو حليب أو زبدة لذلك أنصحكم بشدة بتجربتها.
- وإليكم طريقة عمل كوكيز الشوفان والتي تبدأ بتقشير التفاح وتقطيعه.
- بعد ذلك قم بوضع قطع التفاح في الكبة أو محضرة الطعام ومعه خليط من اللوز والبندق في حال توفرهما لكن لا بأس من استخدام نوع واحد من أي نوع مكسرات متوفرة ومحببة لديكم.
- نضيف كذلك الشوفان إلى ما سبق ثم قم بتشغيل الكبة لتقوم بدورها في طحن وخلط كل تلك المكونات وذلك حتى تحصل على خليط متجانس.
- قم بوضع الخليط في إناء عميق حتى يسهل عليك التقليب ثم قم بإضافة ملعقة من القرفة وحفنة من الزبيب ويمكن الاستغناء عنها.
- قلب كل تلك المكونات بشكل جيد ثم جهز قالب فرن أو صينية بايركس وافرد بداخلها ورقة زبدة ثم وزع عليها خليط كوكيز الشوفان بالملعقة بشكل متساوي.
- قطع الكوكيز في الصينية على شكل مربعات ثم توضع في فرن درجة حرارته 180 لمدة نصف ساعة تقريبًا.
- بعد تمام التسوية تخرج من الفرن وتترك حتى تبرد تمامًا ثم تقدم وبالهناء والشفاء.
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