طريقة عمل كوكيز الشوفان بالتفاح والقرفة ألذ سناك صحي

طريقة عمل كوكيز الشوفان واحدة من الطرق العديدة للكثير من الوصفات التي أصبح الشوفان من مكوناتها الأساسية. فمؤخرًا بات الشوفان بديل للدقيق الأبيض عند الكثير من الناس اعتقادًا منهم أنه أصح فصار يدخل في الحلويات مثل الكب كيك وغيره من أنواع الكيك والبسكويت حتى كعك العيد أصبح بالإمكان إعداده به. ومن الجدير بالذكر أن كل هذه الوصفات وأكثر ستجدونها هنا في موقع ثقفني.

مقادير كوكيز الشوفان بالتفاح

في العادة بين الوجبات نشعر بالرغبة في تناول شئ خفيف وصحي في نفس الوقت بدلًا من اللجوء بشكل دائم إلى السكريات المصنعة وتناول الكثير من الحلوى. وتعتبر وصفة كوكيز الشوفان من الوصفات الصحية وستتأكدون من ذلك عند معرفة مكوناتها وهي:

2 ثمرة من التفاح.

100 جرام من اللوز أو البندق أو خليط بينهما.

6 ملاعق من رقائق الشوفان.

ملعقة صغيرة من القرفة.

قبضة يد من الزبيب أو أي نوع فواكه مجففة.

طريقة عمل كوكيز الشوفان الصحي