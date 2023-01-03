نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل البطاطس بالبشاميل خطيرررة وتحفة و مميزة في المقال التالي
طريقة عمل البطاطس بالبشاميل ، وصفات الدجاج من الوصفات السهلة والخفيفة والشهية و المحببة للأطفال والكبار، ويقدم الدجاج بأنواع متعددة من الأكلات فمنه ما يطبخ ومنه المقلي الكرسبي ومنه المشوي ومنه الشاورما بالعيش السوري أو عيش الصاج أو الكريب، ويعتبر لحم الدجاج غني بالبروتين الذى يحتاجه جسم الإنسان، وأيضا غني بالفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية الضرورية التي تمد الجسم بالطاقة ،وتقوم ربات البيوت بعمل أنواع من الأكلات بالدجاج بدل من شرائها من الخارج بأسعار مرتفعة، ولذلك ومن خلال هذا المنشور من موقع ثقفني سوف نتعرف معا على طريقة البطاطس بالبشاميل بطريقة سهلة وبسيطة
مكونات عمل البطاطس بالبشاميل
هذه هي مكونات عمل دجاج بالبطاطس بأسهل الطرق المتوافرة في كل بيت هيا نعترف عليها
:-
- كيلو صدور دجاج مقطع.
- كيلو بطاطس شرائح.
- بصلتان كبيرتان شرائح.
- ملعقة كبيرة من الزبدة.
- رشة من السكر.
- ملعقة صغيرة مرقة فورية.
- ملعقة صغيرة بابريكا.
- نصف ملعقة صغيرة ثوم بودر.
- نصف ملعقة صغيرة بصل بودر.
مكونات الصوص
- لتر من الحليب.
- ملعقتان كبيرتان دقيق.
- ملعقتان كبيرتان من الزبدة.
- مكعب مرقة الدجاج.
- ملح وفلفل أسود.
- جبنة موتزاريلا للوجه إختياري.
طريقة عمل البطاطس بطريقة تحفه
سوف نتحدث الآن عن طريقة عمل الدجاج بالبطاطس بكل سهولة ويسر بالخطوات كما يلي :-
- أولا نقوم بوضع أناء علي النار ونضيف ملعقة من الزبدة وتسخن جيداً.
- ثم نقوم بوضع قطع الدجاج عليها ونتركها تأخذ لون ونضع عليها التوابل والملح والفلفل الأسود ونقلب جيداً ثم نضع شرائح البصل عليهم ونقلب.
- نتركهم علي نار هادئة حتي تنضج قطع الدجاج وإذا احتاجت ماء نضع الماء المغلي.
- بعد ذلك نقوم بوضع شرائح البطاطس في طبق ونضع عليها رشة من الملح والفلفل الأسود والبهارات ونقلب جيداً ونتركهم علي جنب.
لعمل الصوص
- نقوم بإحضار أناء ونضع فيها ملعقتان من الزبدة ونضعها على النار حتي تسخن
- وبعد ذلك نقوم بوضع ملعقتان الدقيق ونقلب جيداً مثل عمل البشاميل ونضع عليهم الحليب ونقلب حتي يثقل القوام ويصبح كريمي ناعم
- نضع عليهم رشة من الملح والفلفل الأسود ومكعب المرق
- ثم نقوم بإحضار صينية ونضع فيها مغرفة من صوص البشاميل.
- نضع شرائح البطاطس في الصينية ونضع عليها قطع الدجاج والبصل.
- ثم نقوم بوضع طبقة من شرائح البطاطس ونضع عليهم صوص البشاميل ونضع رشة من الجبن الموتزاريلا.
- نضع الصينية في فرن تم تسخينه مسبقاً علي درجة حرارة عالية وتوضع على الرف الأوسط لمدة نصف ساعة حتي تنضج تماما ويحمر الوجه .
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