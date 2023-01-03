الأكلة الشتوية المشهورة طريقة تجهيز القرنبيط المقلي المقرمش بدون نشا

يعتبر القرنبيط المقلي من الأكلات الشتوية الغنية بالعناصر المهمة لجسم الإنسان، كما أن يتميز بمذاقه وطعمه الرائع الذى يفضله الجميع كباراً وصغاراً، ويمكن تقديمه في أي وقت على حسب رغبة كل شخص ويمكن طهيه في الفرن بدلاً من قليه في الزيت، وتختلف طريقة تحضيره ومكوناته على حسب الطريقة المعروفة والمفضلة عند كل أم، واليوم سوف نعرض على كل متابعي موقع ثقفني الاخباري مكونات عمل القرنبيط المقلي المقرمش بدون نشا لذلك عليك باتباع هذه المقالة والتعرف على خطوات عمله.

مكونات عمل القرنبيط المقلي

بمكونات بسيطة وسهلة سوف نتعرف على مكونات عمل القرنبيط المقلي المقرمش وهذه المكونات كما يلي:-

3 ملاعق كبيرة من الكزبرة الخضراء المفرومة.

2 حبة من البيض.

حبة من القرنبيط مقطعة قطع متوسطة.

كوب من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الكمون.

نصف كوب من الحليب.

فصين من الثوم المفروم.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

حبة من الجزر مبشورة.

ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة الإعداد والتحضير

تعتبر طريقة عمل القرنبيط بهذه الطريقة من الطرق المشهورة السهلة وهي كما يلي:-

نحضر وعاء ونضع به ماء ونضع رشة ملح ورشة فلفل وكمون ونضعه على نار متوسطة حتى يغلي الماء. نقوم بوضع القرنبيط المقطع فى الماء ونتركه لمدة 15 دقيقة ثم نخرج القرنبيط من الماء ونصفيه من الماء جيدا. نحضر بولة كبيرة ونضع بها الدقيق ورشة الملح ورشة الفلفل الأسود والكمون ثم نضيف الجزر المبشور. بعد ذلك نضيف الحليب والكزبرة الخضراء المفرومة والبيض ونقلب جيدا حتى يذوب الدقيق تماماً حتى يصبح الخليط متجانس. نغمس قطع القرنبيط فى الخليط حتى يغطيه بالكامل. ثم نحضر مقلاة عميقة ونضع بها كمية غزيرة من الزيت ونضعها على نار متوسطة ونتركها حتى يسخن الزيت. نقوم بوضع قطع القرنبيط المغموسة في الدقيق في الزيت ونقلب حتى يحمر من جميع الجهات ويصبح لونها ذهبي. نخرج القرنبيط من الزيت ونصفيه جيدا ثم نضعه على مناديل المطبخ حتى يجف من الزيت تماما. نضعه على طبق التقديم مع المقبلات ونقدمه بالهنا والشفا وصحة وعافية للجسم.

طريقة أخرى لعمل القرنبيط

القرنبيط المقرمش بالكركم يعد من الأكلات المختلفة التي تحتوي على نكهة وشكل معين سوف نتعرف الآن على مكوناته البسيطة وهي كما يلي:-

ملعقة صغيرة من الكركم.

حبة من القرنبيط كاملة.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

٢ حبة من البيض.

ملعقة صغيرة من الكاري.

٢ ملعقة كبيرة من المستردة.

رشة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الكمون.

بصل بودر مجفف ( مقدار ملعقة صغيرة ).

الطبقة المقرمشة

نصف ملعقة صغيرة من البابريكا.

رشة صغيرة من الكركم.

٢ كوب من البقسماط.

رشة من الكاري.

٢ ملعقة صغيرة من النشا.

الطريقة