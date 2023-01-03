نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم النشا لتبييض الوجه: بمكونات طبيعية تبييض مبهر للبشرة ونتيجة مبهرة2023 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم كريم النشا لتبييض الوجه , التي يتكون من مكونات طبيعية سوف تساعدكم بشكل كبير جدا علي تفتيح البشرة فوري من اول استخدام بخطوات سهلة جدا, وتعطيكي افضل نتائج لتفتيح البشرة حيث تبحث كل فتاه علي أفضل بشرة وناصعة البياض وإزالة الكلف من الوجه وخلطة سوف تقضي علي جميع مشاكل البشرة ويعد البشرة لدي الفتيات مصدر جمالهم ولذلك تهتم كل فتاه ببشرتها والشعر ايضا ويمكن عمل أكثر من ماسك وخلطة لتفتيح البشرة واليوم سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا علي طريقة عمل كريم النشا لتبييض الوجه بمكونات طبيعية لن تتخيلي نتائجها2023

مكونات عمل كريم النشا لتبييض الوجه بمكونات طبيعية ونتائج خرافية2023

سوف نتعرف علي المكونات التي سوف نحضر من خلالها أقوي خلطة طبيعية تساعد علي تفتيح البشرة فوري وهي كما يلي:-

ثلاث ملاعق من النشا.

ملعقتين من الحليب البودرة.

ثلاث ملاعق من الزبادي.

ملعقتين من ماء الورد.

ملعقة من كريم نيفيا.

نصف ملعقة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم أبسط وأسهل طريقة لتحضير الخلطة التي سوف تساعدكم في تفتيح البشرة فوري من أول استعمال وهي كالاتي:-

نحضر إناء ثم نضع بداخله النشا والحليب البودرة ثم نضيف الزبادي ونقلبهم جيدا. نقوم بوضع ماء الورد وكريم نيفيا وزيت الزيتون ونخلط المكونات جيدا حتي تتجانس بشكل جيد. ثم نحضر علبة فارغه ونضع بداخلها الخليط ثم نغلق العلبة ونضعها في الثلاجة لمدة نصف ساعة.

طريقة الاستخدام

نتعرف الان علي خطوات استخدام الخلطة والماسك الخرافي علي البشرة للحصول علي افضل نتائج لتفتيح البشرة وهي كالتالي:-

نخرج الخليط من الثلاجة ونقوم بغسل البشرة بالماء النقي حيدا مرتين.

ثم نحضر منشفة ونضع عليها ماء سخن ثم نمسح بها البشرة لنفتح المسمات.

ثم نضع الخليط علي البشرة ونوزع الخليط بشكل متساوي علي جميع اجزاء البشرة.

نترك الخليط علي البشرة لمدة تتراوح من بين نصف ساعة الي ساعة للحصول علي أفضل نتائج.

نغسل البشرة بالماء جيد ثم نستخدم مرطب للبشرة ونكرر الوصفة والطريقة مرتين في الأسبوع لمدة شهر.

فوائد كريم النشا لتبييض الوجه من أول استخدام فوري 2023

سوف نتعرف الان علي بعض الفوائد الخاصة بكريم النشا لتبييض الوجه وكيفية الحصول علي بشرة مثالية في أقل وقت ممكن وهي كالاتي: –