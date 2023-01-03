كولاجين منزلي فعال لشد البشرة والتخلص من التجاعيد والخطوط الدقيقة وأعيدي لبشرتك نضارتها

كشفت الدراسات الطبية بأن هناك إمكانية في الحصول على كولاجين طبيعي من خلطات منزلية بسيطة دون استعمال أي مادة كيميائية من الممكن أن يكون لها أثر جانبي على البشرة، وهذا ما دفعنا بالكشف عن أفضل طرق عمل كولاجين منزلي فعال للحصول على بشرة حيوية وخالية من أي تجاعيد مزعجة.

كولاجين منزلي فعال

هناك أكثر من طريقة منزلية فعالة تعمل على إعطاء البشرة نسبة عالية من الكولاجين بصورة طبيعية، وإليكم أبرز تلك الطرق بالشكل الآتي:

الطريقة الأولى

المكونات

ملعقة صغيرة من العسل الأبيض.

2 ملعقة كبيرة من الحليب.

3 ملاعق كبيرة من الأرز المسلوق.

خطوات التحضير والاستعمال

في البداية نقوم بهرس الأرز المسلوق جيدًا.

وبعد ذلك نقوم بإضافة الحليب الدافئ والعسل إلى الأرز المسلوق، وذلك مع التقليب باستمرار، حتى نتحصل على خليط كريمي.

ويتم وضع الكولاجين الطبيعي على بشرة نظيفة تمامًا، ويترك لمدة 25 دقيقة.

ومن بعدها نقوم بشطف البشرة بالماء البارد.

ويفضل تكرار الطريقة مرتين كل أسبوع، وسنتحصل على نتيجة مذهلة في فترة وجيزة.

الطريقة الثانية

المكونات

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من لبان الذكر المطحون.

ملعقة صغيرة من العسل الأبيض.

علبة زبادي.

خطوات التحضير والاستعمال

أولًا نقوم بمزج كافة المكونات المذكورة معًا جيدًا، حتى نتحصل على قوام يشبه كريمي ناعم.

ومن بعدها نقوم بتدليك الوجه بواسطة هذا الخليط برفق.

ويتم ترك الخليط على الوجه لفترة تقدر بحوالي 30 دقيقة.

ومن بعد انتهاء الفترة المحددة، فهنا نقوم بشطف البشرة جيدًا بالماء البارد.

ثم نقوم بوضع كمية من الكريم المرطب للحفاظ على البشرة من أي التهابات من الممكن التعرض لها بعد إتمام تلك الطريقة.

ومن الأفضل المواظبة على عمل تلك الطريقة مرة كل أسبوع.

وفي الختام نكون قد وضحنا لكم أكثر الطرق نجاحًا في عمل كولاجين منزلي فعال، فأهم ما يميز خلطات الكولاجين المنزل أنها تساهم في الحصول على بشرة مشرقة وجذابة خالية من أي شوائب أو تجاعيد، نظرًا لما يحتوي عليه كل خلطة من عناصر غذائية وطبيعية تحتاجها البشرة على مدار اليوم.