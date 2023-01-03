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تبييض الجسم من الأمور المهمة جدا بالنسبة للسيدات وخاصة الفتيات المقبلين على الزواج فعليكى الإعتماد على النشا كمادة طبيعية تحافظ على جسمك بدون أى مواد كيميائية ضارة وتتكون الوصفة التى نعرضها إليكى فيما يلى من النشا ودقيق الشوفان والبيكنج صودا وعصير الليمون والسكر فهذه المواد لا يخلو أى منزل من وجدها ويمكن للفتيات أن يقوموا بعملها فى المنزل لأنها إقتصادية وغير مكلفة فالنشا من أكثر المواد التى لها فاعلية على التخلص من الجلد الميت الذى يعطى للجلد اللون الداكن وبالتالى يصبح الجسم مثل الحليب، والنشا يمتاز بشد البشرة والتخلص من كل التجاعيد والترهلات، ويخلص الجسم من التصبغات وإسمرار الأماكن الحساسة الغامقة فى الركبتين والكوعين وتحت الإبط، والنشا لا يسبب أى أضرار أو آثار جانبية بل بالعكس يعمل على ترطيب الجسم ويجعل ملمسه ناعم، ويساعد النشا أيضا على تبييض البشرة فننصح بعدم الإعتماد على المنتجات الكيميائية مثل الكريمات والمراهم الضارة التى تسبب بعد إستخدامها فى ظهور الحبوب والتصبغات والبثور. إليكى مكونات عمل خلطة تبييض الجسم بالنشا ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من نشا الذرة

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من دقيق الشوفان

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكنج صودا

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من السكر

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت إكليل الجبل

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من ماد الورد

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من العسل الأبيض

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من زبدة الشيا طريقة عمل خلطة تبييض الجسم بالنشا أحضرى وعاء ثم قومى بخلط النشا ودقيق الشوفان والبيكنج صودا وعصير الليمون.

ثم قومى بإضافة السكر وزيت إكليل الجبل وماء الورد والعسل الأبيض وزبدة الشيا ثم إخلطى كل المكونات مع بعضها البعض.

وبعد ذلك طبقى خلطة النشا على الجسم كله ووزعيها برفق ثم إتركيها لمدة خمسة وثلاثون دقيقة.

وبعد ذلك قومى بتنظيف الجسم بالماء الفاتر للتخلص من آثار خلطة النشا، وكررى إستخدام هذه الوصفة مرتان فى الأسبوع إلى أن تحصلين على النتيجة الرائعة بتفتيح وتبييض الجسم. عمر شويل - جدة سحر مفعول النشا لتبييض وتفتيح الجسم كله وإزالة الجلد الميت والقشور في دقائق - ثقفني "خطاب معايدة رسمي" أجمل عبارات تهنئة رسمية برأس السنة الجديدة 2022

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