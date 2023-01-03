نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هشة ولذيذة.. فطائر بالكاسترد الخفيفة بكل سهولة اعديها لطعم خرافي ولا في الخيال في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزايد البحث في الفترة الأخيرة عن طريقة سهل لإعداد فطائر بالكاسترد الهشة والرائعة، الفطائر والمعجنات والمخبوزات أطعمة محببة جدا للصغار والكبار، تعطي رائحة جميلة في المنزل تناسب الأجواء الشتوية الرائعة فهي تدفئ المنزل، وفي هذا المقال سوف نتناول ابسط الطرق لإعداد الفطائر بالمنزل بمكونات سهلة غير مكلفة تستخدم في الفطار والعشاء.

فطائر بالكاسترد

الفطائر هي حلويات هامة لجميع الناس فالكبار يحبونها قبل الصغار، تعتبر الفطائر أطعمة مناسبة للإفطار والعشاء، لذلك في هذا المقال سوف نشرح طريقة إعداد الفطائر بكل سهولة ويسر.

طريقة عمل فطيرة الكاسترد

يمكننا تحضير الفطائر الشهية بطريقة سهلة وبسيطة وبمكونات سهلة وغير مكلفة بدلا من شرائها بأسعار مبالغ بها باتباع الخطوات التالية:

طريقة عمل الكاسترد للحشوة

نصف كوب سكر.

حليب بمقدار كوب واحد.

ملعقتان ونصف من الدقيق.

نشا بمقدار نصف معلقة.

مكعب من الزبدة.

ملعقة فانيليا.

صفار بيضتين.

مكونات عجينة فطائر الكاسترد

3 كوب دقيق.

سكر بمقدار نصف كوب.

رشة ملح.

ملعقتان صغيرتان خميرة فورية.

بياض بيضتان.

ثلثي كوب حليب سائل.

رشة فانيليا.

ملعقتان كبيرتان من الزبدة.

طريقة إعداد فطائر سريعة بالكستر

لإعداد الحشوة نحضر وعاء كبير نضع فيه جميع مكونات الحشوة المذكورة سابقا ما عدا الزبدة والفانيليا.

بعد ذلك اخلطي المكونات معا جيدا حتي تتجانس، ثم ضعي هذا الخليط على نار متوسطة حتى نحصل على قوام سميك.

ثم قومي بإضافة مقدار الزبدة و الفانيليا إلى الخليط، وقومي بالتقليب جيدا.

بعد ذلك قومي بوضع هذا الخليط في وعاء نظيف، وغطيه جيدا حتى لا تتكون قشرة على وجهه، ثم قومي بوضعه في الثلاجة حتى يبرد ويتماسك.

لإعداد العجينة نحضر كوب نظيف ونضع به الحليب مع الخميرة ونصف ملعقة سكر، ثم قلبي الخليط واتركيه حتي يختمر بمكان دافئ لمدة 10 دقائق.

ثم ضعي هذا الخليط في وعاء كبير ثم أضيفي إليه الدقيق والملح، وبياض البيض، والسكر، وملعقتين من الزبدة ورشة الفانيليا.

بعد ذلك قومي بعجن هذه المكونات معًا جيدا حتى نحصل على قوام عجينة لينة.

ثم غطي العجينة جيدا باستخدام فوطة نظيفة حتى تختمر العجينة.

بعد ذلك اتركي العجينة لمدة ساعتين ثم قسميها إلى كرات متساوية الحجم.

ثم افردي العجينة علي طاولة ثم ضيفي بداخلها القليل من الحشوة التي تم اعدادها وتشكل مثل شكل القطايف، وقومي بعمل نفس الشيء مع باقي العجين.

بعد الانتهاء من العجين غطي الفطائرودعيها ترتاح قليلًا.

في طاسة بها زيت ساخن ابدأي بتحمير الفطائر، واجعلي النار هادئة.

بعد ذلك عندما تأخذ الفطائر اللون الذهبي قدميها مع الشاي وبالهناء والشفاء.

وفي نهاية هذا المقال نكون قد شرحنا طريقة إعداد وتحضير فطائر بالكاسترد الشهية و اللذيذة، بعجينة هشة وقطنية بمكونات سهلة وبسيطة موجودة في كل منزل بتكلفة بسيطة بدلا من شرائها من محلات الحلويات والمخابز غالية الثمن، قومي بإعداد في المنزل بأسعار قليلة وعناصر غذائية سليمة لأطفالك.