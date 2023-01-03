نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة سرية لعمل القرنبيط المقرمش في المنزل والسر وراء عدم امتصاصه للزيت في المقال التالي
خلطة سرية لعمل القرنبيط المقرمش ، تبحث ربات البيوت في كل مكان عن الطرق الصحيحة التي يمكن عن طريقها إعداد الوجبات السريعة لأسرتها والتي من بينها القرنبيط المقرمش، حيث يعرف القرنبيط بأنه نوع من أنواع الخضراوات الغنية بمضادات الأكسدة والعديد من العناصر الغذائية التي لها فوائد صحية لا تعد، وهو من الوجبات المحببة لجميع أفراد الأسرة بسبب مذاقه الرائع والقدرة على إعداده بالعديد من الطرق المتنوعة من أجل إرضاء كافة الأذواق، فيمكن عمل القرنبيط في صواني وإضافة البشاميل إليه، أو سلقه وضربه في الخلاط مع إضافة التوابل واللحم المفروم وبعض الخضراوات وتحضيره كوجبة رئيسية للأفراد، ولكن يعد القرنبيط المقلي المقرمش هو الوصفة الأكثر انتشارًا والتي لا يمكن الاستغناء عنها.
خلطة سرية لعمل القرنبيط المقرمش
تحتاج ربات البيوت إلى معرفة الطرق الصحيحة التي يمكن عن طريقها تقديم قرنبيط مقلي بصورة مذهلة لأفراد أسرتها بدون أن يتشرب الزيت الزائد، وفي الوقت ذاته يكون مقرمش وناضج من الداخل، ويرجع السر وراء ذلك إلى وضع معلقتين أو أكثر من النشا إلى المكونات الجافة من البقسماط والدقيق وتقليبهم جيدًا مع إضافة التوابل التي تعطي المذاق المميز للقرنبيط لتقديمه كوجبة بسيطة وغير مكلفة لأفراد الأسرة.
ويمكن عمل القرنبيط المقرمش عن طريق إحضار المكونات التالية :
- كمية القرنبيط المطلوب تسويتها.
- نصف كوب من الدقيق.
- نصف كوب من النشا.
- ربع معلقة من البيكنج بودر.
- نصف كوب من البقسماط.
- 3 بيضة مخفوقة.
- كوب من الحليب.
- نصف معلقة من الملح.
- معلقة من البهارات المشكلة.
- ربع معلقة من الكمون.
- زيت للقلي.
خطوات تحضير القرنبيط
- في إناء على النار توضع الماء لتغلي مع الملح والكمون لسلق القرنبيط.
- يوضع القرنبيط في الماء بعد أن يغلي وبعد أن يسلق يخرج من الماء.
- يترك القرنبيط ليبرد لإتمام باقي الخطوات.
- في طبق عميق تحضر خلطة غمس القرنبيط ويكون عن طريق وضع كافة المكونات الجافة وخلطها مع بعضها البعض.
- تخفق البيضة في طبق أخر مع اللبن والقليل من الملح والفلفل الاسود.
- تأخذ قطعة من القرنبيط وتغمس في المكونات الجافة وبعدها في خليط البيض اللبن، وتوضع جانبًا حتى إنهاء كافة الكمية.
- توضع قطع القرنبيط في الزيت الغزير حتى تأخذ اللون المناسب وتصبح ذهبية اللون.
- يخرج القرنبيط على ورق المطبخ للتخلص من الزيت الزائد ويقدم ساخنًا.
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