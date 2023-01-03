طريقة عمل كريم اساس طبيعي مبيض للوجه في المنزل بمكونات سهلة

في الآونة الأخيرة تزايد أسعار مستحضرات التجميل بطرق مبالغ بها لذلك اتجهت بعض النساء لصنع هذه المستحضرات في المنزل أو إيجاد بدائل، لذلك تزايد البحث في الفترة الأخيرة عن طريقة عمل كريم اساس طبيعي في المنزل بمكونات سهلة وبسيطة غير مكلفة افضل من المنتجات المصنعة المليئة بالمواد الكيميائية الضارة على البشرة.

طريقة عمل كريم اساس طبيعي

كريم الأساس من المنتجات الهامة جدا غي عالم مستحضرات التجميل ويعتبر من اغلي المنتجات، لذلك اتجهت بعض النساء لمحاولة صنعه في المنزل بتكلفة قليلة للتوفير.

صناعة كريم أساس طبيعي

يمكننا تحضير كريم اساس في المنزل بمكونات طبيعية باتباع الخطوات التالية:

المكونات

3 ملاعق من بودرة الاروروت أو نشا الذرة، ولكن الأفضل في النتيجة هو بودرة الأروروت.

بودرة قرفة بمقدار ملعقتين.

ملعقتان من بودرة الكاكاو غير المحلى.

بودرة جوزة الطيب بمقدار ملعقتين.

2 ملعقة صغيرة من بودرة الكركم إذا كان لون البشرة صفراء، أو من بودرة الوجه الوردية إذا كانت البشرة تميل للون الوردي.

خمس قطرات من زيت الزيتون، أو زيت الجوجوبا، أو زيت جوز الهند.

طريقة التحضير والاستخدام

في وعاء كبير نضع بودرة الأروروت أو نشا الذرة.

نضيف اليها بودرة الكاكاو ولا ينصح بإضافة القرفة لأنها قد تكون غير مناسبة لكل أنواع البشرة للوصول إلى اللون المطلوب.

نخلط جيدا ثم لإضافة لون لضبطه علي لون البشرة يمكن إضافة الكركم أو أحمر الخدود.

تقلب المكونات جيدا حتي تمتزج جميع المكونات.

ننخل المكونات جيدا بأستخدام مصفاة ضيقة للتخلص من أي تكتلات في الخليط.

قبل الاستخدام يجب اختباره علي البشرة في منطقة صغيرة.

يمكن تخزين كريم الأساس الطبيعي في وعاء نظيف جدا ويمكن حفظه في الثلاجة للاستخدام.

يمكن إضافة زيت اللوز، أو زيت الجوجوبا، أو زيت الزيتون على البودرة، لجعل قوامها كريمي وناعم.

وفي نهاية هذا المقال نكون قد تعرفنا علي ابسط واسهل طريقة عمل كريم اساس طبيعي بمكونات سهلة وبسيطة موجودة في كل منزل بتكلفة قليلة غير مبالغ بها عكس المستحضرات المصنعة الباهظة الثمن التي تحتوي على الكثير من المواد الكيميائية الضارة بالبشرة.