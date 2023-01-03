أقوى من الكيراتين.. ترطيب الشعر الجاف بطرق طبيعية 100% احصلي على شعر مفرود في دقائق

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عمر شويل - جدة تطمح الكثير من النساء في الحصول علي شعر ناعم وطويل وقوي، لذلك تزايد البحث في الفترة الأخيرة عن طرق و وصفات طبيعية لكي يتم ترطيب الشعر الجاف، خاصة أن في الآونة الأخيرة تزايدت أسعار الكريمات ومستحضرات الشعر زيادة مبالغ بها لذلك اتجهت النساء الي عمل الوصفات الطبيعية الموفرة بمكونات في متناول الجميع وموجودة في كل منزل.

ترطيب الشعر الجاف

الشعر الجاف يعتبر كابوس لكل النساء حول العالم، الشعر الجاف يحتاج الي ترطيب عالي وزيوت طبيعية خالية من المواد الكيميائية التي تتلف الشعر ويجب تغذى الشعر جيدا من الجذور حتي الأطراف، الشعر الجاف هو ناتج من الرطوبة العالية والتعرض للحرارة خاصة عند استخدام الاستشوار والتعرض أيضا للإملاح الموجودة في الماء لذلك يجب حماية الشعر وتأمين الترطيب اللازم له.

زيت جوز الهند والعسل للشعر

زيت جوز الهند من الزيوت الطبيعية الرائعة المستخدمة لترطيب الشعر ويمكن تطبيق هذه الوصفة بإتباع الخطوات التالية:

المكونات:

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

عسل بمقدار ملعقة كبيرة.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

اللبن الرائب بمقدار ملعقة كبيرة(اختياري).

ملعقة صغيرة من ماء الورد.

طريقة التحضير و الاستخدام:

في وعاء نظيف تخلط جميع المكونات معا حتي نحصل علي خليط ممتزج جيدا.

بعد ذلك يتم غسل الشعر جيدا ثم إضافة هذا الخليط علي الشعر ويترك لمدة 15 دقيقة.

ثم يشطف الشعر بالماء الدافئ جيدا.

ماسك الموز للشعر الجاف والمتقصف

من المعروف عن اللبن والموز انهم مواد مليئة بعناصر غذائية قيمة ترطب الشعر بإتباع التالي:

المكونات:

ثمرة موز متوسطة الحجم.

2 ملعقة لبن.

طريقة التحضير والاستخدام:

نقوم بهرس ثمرة الموز جيدا.

بعد ذلك نضع مقدار اللبن ونخلط جميع المكونات معا جيدا للحصول على قوام كريمي.

ثم يوضع الخليط على بصيلات الشعر من الجذور وحتى الأطراف، ويترك لمدة ٤٥ دقيقة.

بعد ذلك نغسل الشعر بالماء الدافئ والشامبو.

وفي نهاية هذا المقال نكون قد تعرفنا علي أبسط واجمل الوصفات والطرق لكي يتم ترطيب الشعر الجاف بمكونات بسيطة في متناول الجميع موجودة في كل منزل بدلا من الكريمات والزيوت المصنعة باهظة الثمن والتي تحتوي على مواد كيميائية ضارة بالشعر.