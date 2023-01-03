نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم طبيعي لترطيب البشرة وتنعيمها سيغنيكِ عن كل المرطبات الصناعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزايد البحث في الفترة الأخيرة عن كريم طبيعي لترطيب البشرة نظرا لزيادة الأسعار في الآونة الأخيرة وتزيد أسعار مستحضرات التجميل ومرطبات البشرة لذلك في هذا المقال سوف نتحدث عن افضل مرطب يمكن صنعه في المنزل بمكونات طبيعية وآمنة على البشرة وغير مكلفة عكس المستحضرات المصنعة الباهظة الثمن الضارة للبشرة.

كريم طبيعي لترطيب البشرة

البشرة الصافية هي حلم كل فتاة في كل العالم، ومن المعروف عن البشرة أنها تتأثر بالعوامل الخارجية مثل الطقس والرطوبة والضوء والحرارة والأملاح الموجودة في الماء، وتتأثر أيضا بالعوامل الداخلية مثل التغير في الهرمونات، لذلك يجب الحفاظ على البشرة وعلى نضارتها.

مرطب الألوفيرا والزيوت الطبيعية

تساعد الزيوت الطبيعية و الألوفيرا على ترطيب الجلد، ويمكن تحضير هذا المرطب باتباع الخطوات التالية:

المكونات

6 ملاعق كبيرة من الزيت الطبيعي المحبب لكي سواء كان زيت زيتون أو زيت جوز هند.

جل الألوفيرا بمقدار ملعقة كبيرة.

أربع، أو خمس قطرات من زيت اللافندر لإضافة رائحة جميلة.

طريقة التحضير

في وعاء كبير تخلط جميع المكونات المذكورة سابقا حتي نحصل علي قوام كريمي ناعم.

في علبة نظيفة نضع المرطب، ثم يتم حفظه في الثلاجة.

نلاحظ ان هذا الكريم لا يحتوي على مواد حافظة، لذلك يمكن استخدامه لمدة أسبوع واحد .

مرطب الأفوكادو والزبادي والعسل

الأفوكادو والزبادي والعسل يساعد على ترطيب البشرة الجافة، ويمكن تطبيق هذه الوصفة باتباع الخطوات التالية:

المكونات

نصف حبة أفوكادو.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

عسل بمقدار ملعقة كبيرة.

طريقة التحضير

يهرس نصف حبة الأفوكادو جيداً، ثم تضاف اليه الزبادي والعسل، ونخلط المكونات جيدا حتي نحصل علي قوام كريمي ناعم.

يوضع الكريم على البشرة ويترك لمدة 15 دقيقة ثم نغسل البشرة بالماء الفاتر جيدا.

تكرر الوصفة عدة مرات أسبوعيا.

وفي نهاية هذا المقال نكون قد تعرفنا علي أبسط وأسهل الطرق لصناعة كريم طبيعي لترطيب البشرة بمكونات طبيعية وسهلة وآمنة على البشرة وغير مكلفة وموجودة في كل منزل بدلا من المنتجات المصنعة التي تحتوي على مواد كيميائية ضارة على البشرة وباهظة الثمن.