نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة هندية لتطويل الشعر وتنعيمه بأسرار الهنديات والباكستانيات القديمة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تطمح الكثير من النساء للحصول علي شعر طويل وانسيابي، لذلك تزايد البحث في الفترة الأخيرة عن وصفة هندية لتطويل الشعر، الشعر الطويل هو سر جمال المرأة ويعطي مظهر جذاب لها، النساء الهنديات معروفين بشعرهم الطويل الناعم الغير مجعد اللامع الجميل لذلك سوف نتحدث عن أهم الوصفات التي يستخدمونها للحصول على شعر طويل وجميل و لامع.

وصفة هندية لتطويل الشعر

من المعروف عن النساء الهنديات انهم لديهم شعر طويل وناعم وانسيابي ولامع ولديهم شعر قوي ورائع، لذلك كل النساء على مستوى العالم تريد الحصول علي شعر جميل مثلهم حتى أنه يوجد منتجات تباع في الأسواق هندية لتطويل الشعر ولكنها باهظة الثمن، فالحل الأمثل هو الوصفات الطبيعية التي تستخدمها النساء الهنديات.

وصفة قناع اللبن الرائب

يحتوي اللبن الرائب علي فيتامينات عديدة مهمة جدا لصحة الشعر وتطويله، وتعتبر هذه الوصفة من الوصفات الجميلة ذات نتائج مبهرة ويمكن تطبيق هذه الوصفة بإتباع الخطوات التالية:

المكونات

كوب من اللبن الرائب.

2 ملعقة كبيرة من مسحوق الأملا.

طريقة التحضير والاستخدام

في وعاء قومي بخلط المكونات التي ذكرت سابقا معا جيدا حتي الحصول علي قوام ناعم.

نضع هذا الخليط الناعم من جذور الشعر وحتى الأطراف، ثم يترك 30 دقيقة على الشعر.

يغسل الشعر جيدا بصابون طبي .

تكرر الوصفة مرة أو مرتين أسبوعيا.

وصفة قناع الصبار

من المعروف عن الصبار انه يقوي الشعر وينعمه جيدا وهو أيضا مصدر طبيعي مهم جدا لتطويل الشعر، وتعتبر هذه الوصفة من الوصفات المهمة لتطويل وتنعيم الشعر ويمكن تطبيقها من خلال الخطوات التالية:

المكونات

ورقة من الصبار.

2 ملعقة كبيرة من الماء.

زجاجة رذاذ.

طريقة التحضير والاستخدام

تفتح ورقة الصبار ونأخذ منها ملعقتين من هلام الصبار ثم يتم تحريك وخلطه جيدا للحصول علي قوام ناعم.

يضاف الماء إلى هلام الصبار ويخلط جيدا.

نضع الخليط في زجاجة الرذاذ، ثم يرش الشعر المغسول والمجفف بالمحلول، ثم يترك على الشعر لا داعي لغسله.

تكرر الوصفة 3 او 4 مرات اسبوعيا.

وفي نهاية هذا المقال لقد تناولنا وصفة هندية لتطويل الشعر بسهولة ويسر في المنزل باستخدام مكونات طبيعية غير مكلفة موجودة في كل منزل، على عكس الكريمات والزيوت المصنعة باهظة الثمن والتي تحتوي على مواد كيميائية ضارة على بصيلات الشعر.