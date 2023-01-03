نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقشر منزلي رهيب لتقشير الركب والأكواع وإزالة البقع الغامقة للعروسة قبل الفرح في المقال التالي

يعد التقشير من الطرق التجميلية التى تمنح البشرة النضارة والجمال، وتزود البشرة بالعديد من الفوائد فالتقشير يساعد على إزالة كل خلايا الجلد الميتة وبالتالى يعمل على تجديد الخلايا ويعمل على تنشيط الدورة الدموية، والتقشير يمنح الجلد النعومة المثالية لذلك نقدم إليكى طريقة تقشير مثالية ولها تأثير قوى والجدير بالذكر أن الطريقة التى نعرضها تستخدم لتقشير أماكن مختلفة فى الجسم لعل أبرزها الركب والأكواع حيث أنها تتعرض لعوامل تؤثر على جمالها وجاذبيتها، والوصفة الطبيعية تتكون من العسل الأبيض والملح والسكر وزيت الزيتون وعصير الليمون فهذه المواد متوفرة فى البيت وأيضا يمكن شراؤها بتكلفة رخيصة فيجب أن تتجنبى عدم ملامسة الأسطح الصلبة والتعرض للشمس لفترات طويلة وعليكى بالإهتمام بتقشير الركب والأكواع بطريقة صحية وبمواد طبيعية وأيضا إستخدام كريم مرطب مناسب للبشرة فالعديد من الفتيات يلجأون إلى شراء المقشر الصناعى الذى يباع بتكلفة باهظة والذى يمثل خطورة على الجلد لأنه مصنع من مواد غير طبيعية ضارة تعمل على ظهور تصبغات وبقع غير مرغوب فيها، ويمكن أن تسبب فى ظهور الحبوب والأمراض الجلدية. مكونات عمل وصفة تقشير الركب والأكواع ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من العسل الأبيض

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الملح

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من السكر

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت الزيتون

أربعة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من النشا

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من دقيق الشوفان

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من ماء الورد

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من الجيلاتين طريقة عمل وصفة تقشير الركب والأكواع أحضرى طبق مناسب لتحضير وصفة التقشير ثم ضعى به العسل الأبيض والملح والسكر وزيت الزيتون ثم إمزجى هذه المواد جيدا.

وبعدها ضيفى إليهم عصير الليمون والنشا ودقيق الشوفان وماء الورد والجيلاتين ثم إخلطى كل المكونات.

ثم طبفي خلطة التقشير على الركب والأكواع ووزعيها برفق ثم إتركيها لمدة خمسة عشرة دقيقة.

وبعد مرور الوقت قومى بتنظيفها بالماء، وكررى إستخدام وصفة التقشير مرتان فى الأسبوع إلى أن تصبح الركب والأكواع نظيفة ولامعة. عمر شويل - جدة مقشر منزلي رهيب لتقشير الركب والأكواع وإزالة البقع الغامقة للعروسة قبل الفرح - ثقفني للسعودى والمقيم وبدون كفيل أستلم تمويلك بمبالغ مالية كبيرة لجميع احتياجاتك

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