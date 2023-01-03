للتبيض الفوري.. وصفة طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين والنتيجة مبهرة

وصفة طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين وإعادة جمالهن من جديد، حيث نجد أن هناك الكثير من الفتيات يعانون من اسمرار اليدين والقدمين بسبب تعرضهم إلى أشعة الشمس لفترة طويلة، أو بسبب جفاف البشرة وعدم ترطيبها، وبناء على ذلك يبحثون عن أفضل الوصفات الطبيعية التي تساعد على تفتيح اليدين والقدمين بكل سهولة دون حدوث أي أضرار، مثلما تسبب الكريمات التي تحتوي على مواد كيميائية، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم التفاصيل.

وصفة طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين

هناك العديد من الوصفات الطبيعية الفعالة في تفتيح اليدين والقدمين، كبديل للكريمات التجارية التي قد تتسبب في حدوث أضرار للجلد ويمكن معرفتها من خلال الآتي:

وصفة الزبادي والكركم

يمكن معرفة تفاصيل هذه الوصفة من خلال الآتي:

نقوم بإحضار علبة من الزبادي ونضيف إليها معلقة من الكركم ونقلبهم جيداً مع بعضهم البعض.

نضع هذا الخليط على اليدين والرجلين وأيضاً الرقبة.

نترك الخليط عليهم لمدة لا تقل عن نصف ساعة أي حتى يجف تماماً.

نقوم بحركة دائرية لإزالة الماسك فهي يساعد على التخلص من طبقة الجلد الميت.

يتم غسل اليدين والقدمين والرقبة بالماء الفاتر.

يفضل تكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج وفي أسرع وقت ممكن.

وصفة الخيار والحليب والليمون

تعتبر هذه الوصفة من الوصفات الفعالة في تفتيح اليدين والقدمين والبشرة أيضاً، ويمكن معرفة طريقة تحضيرها من خلال الآتي:

في البداية تقوم بإحضار ثمرة من الخيار وهرسها جيداً، ثم نضيف نصف ليمونه.

يضاف إليه بعد ذلك ملعقتين من الحليب مع ملعقة واحدة من الزبادي، ونستمر في التقليب حتى تختلط المكونات مع بعضها البعض جيداً.

نضع هذا الخليط على الأماكن المراد تفتيحها ونتركه لمدة نصف ساعة أو أكثر، وسوف نجده أصبح طبقة جافة قم بإزالة الخليط برفق.

تغسل هذه المناطق بالماء الدافئ ونضع المرطب المناسب إلى البشرة لترطيب الجلد.

من الأفضل تكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على نتيجة سريعة ورائعة.

وبذلك نكون قدمنا لكم وصفة طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين التي تساعد على تبييض البشرة وتفتيحها دون الحاجة إلى استخدام الكريمات الضارة، وبهذا سوف تعود ثقتك بنفسك واشراقتك وحيويتك من جديد.