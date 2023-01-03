معجزة كريم النشا و لبان الذكر و طرق مختلفة لتفتيح البشرة التي يمكن صنعها في المنزل ببساطة 2023

طرق عمل كريم النشأ لتفتيح البشرة، و هي من أحسن وأفضل انواع الماسكات التي تعمل على علاج البشرة و تفتيح البشرة و تعمل على نضارتها ويزود اشراقه ونعومتها و علاجها من جميع المشاكل التي تتعرض إليها البشرة من العوامل التي تعمل على إجهاد و أيضا علاج صحي وطبيعي من الوصفات الطبيعة السهلة وأقل تكلفة و تتميز الوصفات الطبيعية انها مفيدة للبشرة و علاج مشاكل التصبغات و البقع الداكنة و التجاعيد و آثار التقدم في السن و أيضا يساعد كريم النشا و لبان الذكر في عملية تفتيح البشرة بطريقة سهلة وبسيطة ومكونات متوفرة بالمنزل وخطوات في منتهى السهولة و هنا سوف نعرف متابعينا طرق و وصفات سهلة للعناية بالبشرة و تفتيح و توحيد لون الجسم و الحصول على بشرة نقية و نضره في خلال دقائق، من خلال موقعكم المتميز دائما موقع ثقفني سوف نعرض لكم طريقة عمل كريم النشأ و لبان الذكر لتفتيح البشرة.

مكونات عمل كريم النشا و لبان الذكر

معلقة كبيرة من لبان الذكر.

معلقة كبيرة نشا.

معلقة صغيرة زيت جوز الهند.

معلقة صغيرة من زيت اللوز الحلو.

طريقة تحضير كريم النشا و لبان الذكر

يتم نقع معلقة لبان الذكر في كوب من الماء لمدة يوم كامل. ثم نقوم بتصفيته و يتم وضع الماء على نار هادئة. يتم وضع معلقة النشا مع التقليب المستمر حتى تحصلي على قوام كريمي. ثم نرفع الخليط من على النار و نتركه حتى تبرد ثم نضيف معلقة زيت اللوز الحلو و زيت جوز الهند. يتم تقليبهم جيدا مع بعض ثم نضع هم في علبة محكمة الغلق حتى يتم استخدامها.

طريقة استخدام كريم النشا و لبان الذكر

يتم غسل الوجه بالماء الدافئ حتى تتفتح المسام.

ثم نقوم بوضع كمية مناسبة من الكريم على الوجه و الرقبة و يترك لمدة نصف ساعة.

يتم غسل الوجه جيدا بالماء الفاتر ثم بالماء البارد حتى يتم غلق المسام الواسعة.

ثم قومي بترطيب البشرة بعد ذلك بكريم مرطب مناسب لبشرتك.

يتم استخدام الوصفة مرتين بالأسبوع لضمان الحصول على أفضل النتائج.

كريم النشا و زيت الزيتون لتخفيف الحساسية من البشرة

مكونات عمل كريم النشا و زيت الزيتون

معلقة صغيرة من النشا.

معلقة كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة تحضير الكريم

يتم وضع مكونات زيت الزيتون و النشا في وعاء مع بعض و تقلب جيدا. ثم يتم وضع الخلطة على الوجه و الرقبة لمدة 15 او 20 دقيقة. يتم شطف البشرة بالماء الدافئ و تستخدم مرتين بالأسبوع حتى الحصول على أفضل النتائج.

طريقة عمل قناع النشا و البقدونس للبشرة

حيث يحتوي البقدونس على العديد من الفيتامينات التي تحتاجها البشرة حيث له نتائج مبهرة و هو مفيد أيضا للبشرة الدهنية و أيضا يعالج جفاف البشرة و يعطيها الترطيب اللازم و يعمل على تحفيز الكولاجين فيها و غيرها من الفوائد العديدة للبقدونس.