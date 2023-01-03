نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الوافل بالشيكولاتة اللذيذة والشهية وفوائدها وأفضل من محلات الحلويات في المقال التالي
يعد الوافل بالشيكولاتة الشهية من ألذ وأحلي الحلويات المحببه لدي جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال بشكل كبير، والذين يقبلون على تناولها بشكل كبير وخاصة في فصل الشتاء وذلك لتمتعها بالطعم الرائع واللذيذ، ويعتبر الوافل بالشيكولاتة أحد أهم وأحلي الحلويات التي يتم عملها في جميع المناسبات السعيدة والافراح والحفلات والأعياد وخاصة في عيد ميلاد أبنائنا وبناتنا بشكل كبير، كما أنها من الحلويات المشهورة والمنتشرة في جميع محلات الحلويات في جميع أنحاء دول العالم العربي وخاصة في مصر بشكل كبير، كما أن الوافل من الحلويات التي تعمل على إمداد الجسم بالسعرات الحرارية العالية والتي يحتاج إليها الجسم بصورة كبيرة وذلك لتدفئة وتنشيط الدورة الدموية، وهناك العديد من السيدات والفتيات اللاتي يقمن بشراء الوافل من محلات الحلويات وذلك لعدم معرفة الطريقة السليمة لعملها في المنزل، ولذلك فإننا نقدم لك عزيزتي أفضل وأسهل طريقة لعمل ألذ وأحلي وافل بالشيكولاتة اللذيذة والشهية.
طريقة عمل الوافل بالشيكولاتة ومكوناتها
ونقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة لعمل ألذ وأطعم وافل بالشيكولاتة اللذيذة والرائعة في المنزل بصورة سليمة وصحية، وذلك من خلال طريقتنا المميزة والتي تحتوي على مكونات عالية القيمة وذلك مثل المكونات الآتية :-
المكونات
- كوبان من الدقيق.
- كوبان اثنان من الحليب السائل.
- بيضتين اثنتان.
- نصف كوب من الزبدة السائلة.
- ملعقة واحدة كبيرة من السكر.
- أربعة ملاعق صغيرة من البيكنج بودر.
- ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا السائلة.
- ربع ملعقة صغيرة من الملح.
طريقة التحضير
- قومي بتحضير وعاء متوسط الحجم، ونضع به كوبان من الدقيق الأبيض ونضيف إليها أربعة ملاعق صغيرة من البيكنج بودر، وربع ملعقة صغيرة من الملح، ونقلب هذه المكونات الجافة مع بعضها حتي تتجانس.
- قومي بتحضير وعاء أخر وقومي بوضع البيض، وملعقة كبيرة من السكر، وملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة وكوبان اثنان من الحليب، وقومي بخفق هذه المكونات بواسطة المضرب اليدوي.
- بعد خفق هذه المكونات، نضيف إليهم المكونات الجافة، ونقوم بتقليبهم جيدا حتي تختلط المكونات مع بعضها جيدا.
- ثم عليك بتشغيل ماكينة الوافل، وعند السخونة العالية قومي بإحضار مغرفة ونضع بربع المغرفة كمية من خليط المكونات، وضعيها في هذه الماكينة لمدة خمس دقائق.
- ثم أعيدي نفس الطريقة حتي نفاذ الخليط، ثم عليك بإضافة الشيكولاته والفواكه التي ترغبين في تناولها المحببة إليك ولاولادك لعمل أحلي وافل بالشيكولاتة.
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