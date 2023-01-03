طريقة عمل الوافل بالشيكولاتة اللذيذة والشهية وفوائدها وأفضل من محلات الحلويات

يعد الوافل بالشيكولاتة الشهية من ألذ وأحلي الحلويات المحببه لدي جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال بشكل كبير، والذين يقبلون على تناولها بشكل كبير وخاصة في فصل الشتاء وذلك لتمتعها بالطعم الرائع واللذيذ، ويعتبر الوافل بالشيكولاتة أحد أهم وأحلي الحلويات التي يتم عملها في جميع المناسبات السعيدة والافراح والحفلات والأعياد وخاصة في عيد ميلاد أبنائنا وبناتنا بشكل كبير، كما أنها من الحلويات المشهورة والمنتشرة في جميع محلات الحلويات في جميع أنحاء دول العالم العربي وخاصة في مصر بشكل كبير، كما أن الوافل من الحلويات التي تعمل على إمداد الجسم بالسعرات الحرارية العالية والتي يحتاج إليها الجسم بصورة كبيرة وذلك لتدفئة وتنشيط الدورة الدموية، وهناك العديد من السيدات والفتيات اللاتي يقمن بشراء الوافل من محلات الحلويات وذلك لعدم معرفة الطريقة السليمة لعملها في المنزل، ولذلك فإننا نقدم لك عزيزتي أفضل وأسهل طريقة لعمل ألذ وأحلي وافل بالشيكولاتة اللذيذة والشهية.

طريقة عمل الوافل بالشيكولاتة ومكوناتها

ونقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة لعمل ألذ وأطعم وافل بالشيكولاتة اللذيذة والرائعة في المنزل بصورة سليمة وصحية، وذلك من خلال طريقتنا المميزة والتي تحتوي على مكونات عالية القيمة وذلك مثل المكونات الآتية :-

المكونات

كوبان من الدقيق.

كوبان اثنان من الحليب السائل.

بيضتين اثنتان.

نصف كوب من الزبدة السائلة.

ملعقة واحدة كبيرة من السكر.

أربعة ملاعق صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا السائلة.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة التحضير